В конце прошлой недели в Барнауле прошло совещание по подведению промежуточных итогов партпроекта "Единой России" "Городская среда". Мероприятие прошло по инициативе секретаря реготделения, председателя АКЗС Александра Романенко.

По словам координатора партийного проекта в регионе Игоря Панарина, в текущем году в рамках проекта в регионе благоустраиваются 313 объектов в 42 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования составил 857 млн рублей. Из них средства федерального бюджета – 700 млн рублей, краевого – 118, местные бюджеты – 30 млн и за счет собственников помещений задействовано 9 млн рублей.

54% от суммы направлено на благоустройство дворов, 46% – на общественные территории. На текущую дату по всем 313 объектам заключены контракты, на 74 объектах работы завершены, объекты сданы, на других еще ведутся.

"В текущем году проект успешно реализован в Алейске, Белокурихе, Новоалтайске, ЗАТО Сибирском и в ряде районов края. Отдельно назову Рубцовск, который в предыдущие годы имел много нареканий, а в этом году работы выполняются практически в срок", – отметил Панарин.

Между тем опасение вызывает пока ситуация в Бийске. Все предыдущие годы наукоград был в числе передовиков, а в 2020 проводит работы с большим отставанием. Панарин предложил главе Бийска Александру Студеникину рассказать о причинах несоблюдения сроков.

По словам градоначальника, главной причиной задержки стало поведение подрядчика. "В целом за три года реализации проекта в городе благоустроено 250 объектов, поэтому 80 дворовых территорий в год – для нас не проблема. Однако в этом году у подрядчика проблемы возникли. Итог – упущенные сроки", – посетовал глава Бийска.

Что касается общественных территорий, то в 2020 году Бийск производит строительство парковой зоны на Зеленом клине. По словам Студеникина, несмотря серьезный объем работ, их планируют завершить в ноябре, а весной новый парк с фонтаном, детскими и спортивными площадками и пляжем будет открыт для посещения.

По словам замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрея Федорова, на данный момент в Барнауле заасфальтировано 60 дворов. "До 10 октября будет закончена укладка асфальта, к 1 ноября завершим установку детского оборудования и работы на общественно значимых территориях", – заверил Федоров.

Замглавы администрации Рубцовска Олег Обухович отчитался, что в городе на 34 из 36 дворовых территорий на сегодняшний день работы окончены. Оставшиеся два двора будут сданы до конца сентября. Работы по благоустройству двух общественных территорий также находятся на финишной прямой.

Глава города Новоалтайска Сергей Еремеев сообщил, что в этом году в городе осталось закончить два объекта. Остальные уже завершены.