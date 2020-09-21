Улетели, но обещали вернуться. Виктор Томенко проводил "Стрижей"

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko/

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" 21 сентября улетела из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Асов проводил глава региона Виктор Томенко. Он поблагодарил летчиков за эмоции, которые они подарили барнаульцам на День города, и вручил им сувенирные медали с изображением достопримечательностей Алтайского края.

Глава региона с разрешения пилотов посидел в одном из истребителей. Конечно же, без взлета.

Руководитель пилотажной группы Сергей Осяйкин рассказал губернатору, что асы готовят новую, еще более сложную программу, включающую фигуры высшего пилотажа с девятью истребителями.

"Мы растем, развиваемся, в этом году подняли в небо "девятку". Мы подготовили для этой фигуры пилотов, – рассказал Осяйкин. – Это знаковое событие для нашей пилотажной группы. Если пригласите, то в следующий раз, возможно, прилетим и большим составом".

Виктор Томенко ответил, что "Стрижей" позовут и на следующие юбилеи краевой столицы.

"Мы договорились продолжить нашу дружбу и планируем пригласить "Стрижей" на 295-летие и 300-летие Барнаула, – написал губернатор в своей странице в Instagram. – Мы гордимся тем, что в России есть такие летчики, воины, которые могут виртуозно управлять сложнейшей техникой! Будем ждать с нетерпением возвращения "Стрижей" к нам в Алтайский край!"

Напомним, полет пилотажной группы "Стрижи" над Барнаулом стал одним из центральных событий в рамках празднования 290-летия краевой столицы. Асы представили новую программу.

Amic.ru опубликовал видео полета глазами пилота. Также есть продолжительная видеозапись и большой фоторепортаж, где запечатлели, как все это выглядело с земли. Лучшие моменты выступления мы собрали в итоговый ролик.