Отопительный сезон стартовал в Рубцовске

Сибирская генерирующая компания с утра 21 сентября начала подавать тепло в дома жителей Рубцовска. Температура теплоносителя составляет +42°С. По мере похолодания в городе энергетики будут повышать температуру воды. На складах Южной тепловой станции сформировали запасы топлива, превышающие нормативные значения на 30% по углю и в два раза по мазуту.

Параллельно с Южной тепловой станцией свою работу начали 12 котельных, которые поставляют тепло рубцовчанам, живущим в западной части города.

Как уже сообщал amic.ru, массовый запуск отопления в Барнауле начнется 22 сентября. Наладка гидравлических режимов займет около двух недель. Однако часть потребителей уже получили тепло: досрочное подключение в городе жилых домов и социальных учреждений по заявкам стартовало 7 сентября. По данным на 19 сентября, 113 школ и детских садов, 12 медицинских учреждений и 10 многоквартирных домов уже получают ресурс.

В СГК отмечают, что управляющие организации Барнаула должны были заранее подготовить дома к приему тепла: отремонтировать и утеплить внутридомовое оборудование, провести опрессовку и промывку трубопроводов, а сейчас – открыть запорную арматуру на вводе в дома.