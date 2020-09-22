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Новости

Стоп-кадр. Очередь на КТ легких в Диагностическом центре Алтайского края в час ночи

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Диагностический центр Алтайского края в час ночи
22 сентября 2020 год. Ночная очередь в Диагностическом центре Алтайского края на КТ легких. В двух холлах более 30 человек с подозрением на коронавирус и пневмонию.
 

Комментарии

22.09.2020 01:45
Morena

А где дистанция? У нас КТ в одном учреждении делают?

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