Жительница Барнаула обманула займодателей на 73 миллиона рублей

44-летняя жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По информации ведомства, в 2013 году горожанка решила открыть центр здравоохранения. Для привлечения финансирования женщина с января 2013-го по март 2017 года в крупных размерах брала взаймы у жителей краевой столицы под предлогом "направления этих сумм на развитие деятельности центра по оказанию медицинских услуг населению, а в дальнейшем уступки доли в бизнесе и их возврата в установленные сроки".

Таким способом злоумышленница заняла свыше 73 миллионов рублей, но исполнять обещания перед займодателями не собиралась. Кроме того, в 2016 году она обманула знакомую и с ее помощью взяла кредит в банке на сумму более 1 миллиона рублей.

Во время следствия обвиняемая свою вину не признала и утверждала, что намеревалась вернуть деньги. Уголовное дело направлено в суд. На имущество женщины наложили арест.