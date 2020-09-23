Житель Бобровки Андрей Ануфриев, который занял второе место на выборах главы сельсовета, намерен опротестовать результаты избирательной кампании через суд. В ходе подсчета голосов вскрылось, что с одного из участков пропали сразу 118 бюллетеней. Избирком на эту ситуацию повлиять по закону не может, единственный способ добиться отмены результатов голосования – выиграть разбирательство в суде. Подробнее о неоднозначной истории – в материале amic.ru.

Выборы главы Бобровского сельсовета Первомайского района вместе с досрочным голосованием продолжались 12 дней: они шли со 2 по 13 сентября. На должность претендовали семь кандидатов, победу одержал действующий руководитель Сергей Ванпилин.

Избирательные фокусы

Всего на территории сельсовета расположены четыре избирательных участка. С одного из них и пропали сразу 118 бюллетеней. Часть местных жителей уверена, что большинство голосов там было подано за независимого кандидата Сергея Ануфриева. Об этом amic.ru рассказала активистка Анна Федорова.

Все произошло на УИК № 1310. Избирателям здесь выдали 214 бюллетеней, из них 34 — досрочно, еще 150 непосредственно на участке в день голосования и 30 — в ходе надомного голосования. Эти цифры доступны на сайте крайизбиркома.

При этом в итоговый протокол были внесены сведения всего лишь о 96 розданных бюллетенях. Из них, что любопытно, 23 оказалось в переносных ящиках (должно быть 30), в стационарных ящиках обнаружили 73 (вместо 184). Самое парадоксальное, что в графе утраченных бюллетеней стоит 0 (!).

"Председатель данного УИК заявляет что-то невнятное, <говорит> о каком-то техническом сбое, но ничего не может нам сказать, куда же делись те самые 118 бюллетеней. А ведь здесь совсем нехитрая математика. Отрыв первого места от второго составил всего 95 голосов, поэтому теоретически Ануфриев мог выиграть эти выборы", — предполагает Анна Федорова.

Сам же проигравший считает, что недостающие бюллетени могли быть использованы членами комиссии для подмены во время досрочного голосования. То есть у него не только "украли" голоса, но еще и добавили их оппоненту.

"Результаты могли быть изменены в процессе хранения на избирательных участках и в помещении сельского совета. При этом подмена могла быть осуществлена в пользу действующего главы Бобровского сельского совета", — утверждает Андрей Ануфриев.

Комментарий самого Сергея Ванпилина, равно как и председателя избирательной комиссии муниципалитета Елены Семыкиной, на момент публикации получить не удалось. Однако свое видение ситуации amic.ru представили в крайизбиркоме.

В КИК сообщили, что уже рассмотрели обращение о нарушении процедуры досрочного голосования и порядка установления итогов на выборах главы Бобровского сельсовета.

"В соответствии с действующим избирательным законодательством оценка указанных фактов, в том числе повторный подсчет голосов избирателей, в целях обжалования итогов голосования, результатов выборов после установления избирательными комиссиями итогов возможны исключительно в судебном порядке", — констатировали в комиссии.

Впрочем, это не отменяет того факта, что виновные в пропаже бюллетеней могут понести ответственность в соответствии с законом. Здесь последнее слово будет за правоохранительными органами. Ну, а итоги выборов (полностью или частично) может отменить только суд.

Скандал за скандалом

Помимо "странностей", происходивших с бюллетенями на УИК № 1310, проигравший кандидат убежден, что нарушения были и на других избирательных участках. Как пишет Ануфриев в своей жалобе (копия есть в распоряжении редакции), махинации могли быть допущены при хранении бюллетеней во время досрочного голосования на УИК № 1308. Якобы они не передавались в запечатанном пакете в охраняемое помещение сельсовета, как делали остальные УИКи, а оставались все время на участке без круглосуточной охраны полиции.

Проигравший на выборах Ануфриев обращает внимание и на возможный конфликт интересов на УИК № 1309, где секретарем являлся сын замглавы Бобровского сельсовета. По оценке самовыдвиженца, замглавы вмешивалась в работу комиссии и могла повлиять на исход выборов.

Андрей Ануфриев направил жалобу не только в крайизбирком. Документы ушли в полицию, следственный комитет и УФСБ. Подготовлено обращение и в Новоалтайский городской суд. Его направят 23 сентября, в последний день, который предусмотрен законом. Ответчиком по гражданскому иску станет избирательная комиссия Бобровского сельсовета.

В состав Бобровского сельсовета Первомайского района входит три населенных пункта — поселок Лесной, а также села Сосновка и Бобровка. Здесь проживает почти 5 тысяч жителей. Избирателей, правда, меньше: около 3,5 тысяч человек.

Электорат эти выборы интересовали мало: к урнам пришли всего 635 человек или 18,1 %. При этом досрочное голосование оказалось очень популярным: заранее свой выбор сделали 111 избирателей или почти 17,5% от числа тех, кто проголосовал именно в основной день, воскресенье.

В итоге победу одержал Сергей Ванпилин — 34,33% (218 голосов). Далее идут Андрей Ануфриев — 19,37% (123), Сергей Томиленко — 18,58% (118) и Андрей Шубин — 16,54% (105). Все остальные заметно отстали.

Напомним, что ранее выборы главы Бобровского сельсовета привлекли к себе внимание еще из-за одного скандального эпизода. Кандидата Сергея Томиленко (он занял на выборах третье место) подозревали в том, что он специально указал о себе недостоверные сведения. По версии его оппонентов, Томиленко предоставил вымышленные данные о своем образовании и наградах.

Крайизбирком тогда заметил, что даже в случае выявления недостоверных сведений об образовании, указанных кандидатом, это не является основанием для отказа в регистрации. Тем не менее запрос в вуз был направлен. Однако до сих пор ответа от высшего пограничного командного училища КГБ при СМ СССР им. Дзержинского (Алма-Ата) не поступило, хотя с момента обращения прошло 10 дней.