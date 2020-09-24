Координационный совет по ценообразованию Барнаула рассмотрел вопрос об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте. В него входят депутаты Барнаульской городской Думы, представители профильных комитетов администрации города и общественных объединений. Члены совета одобрили увеличение стоимости билетов.
Согласно вердикту совета, для пользователей электронных карт повышение составит всего 1-1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Для тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно и предпочитает наличный расчет, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси – 28 рублей. При этом введенные ранее льготы сохраняются.
Тарифные предложения сформированы в соответствии с утвержденными федеральными и краевыми нормативными документами, а также с учетом результатов экономической экспертизы.
Введение в действие новых тарифных планов осуществляется принятием соответствующего постановления администрации города. До этого времени сохраняются действующие тарифы.
Пресс-служба мэрии отмечает, что в ряде городов Алтайского края уже увеличен тариф на проезд в общественном транспорте (Бийск – 22 рубля, Алейск – 26 рублей, Рубцовск – 24 рубля). В городах Сибирского федерального округа на сегодняшний день действуют следующие тарифы за наличный расчет: Красноярск – 26 рублей, Новосибирск – 24 рубля, Омск – 30 рублей, Томск – от 22 до 25 рублей.
Комментарии
Подняли проезд на 10% - поднимите и зарплату на 10%, хотя бы.
Жить на что?????????????????
Иудушки в очередной раз дали добро. Ну что челяди ждете новый транспорт поди? Ждите.
Фашисты.
Ссылка ваша не работает
Население одобряет путина и ер - а они поэтому делают, что хотят!!!
Ну тут даже и говорить не надо о том, что всё сделано опять не правильно.
Координационный совет по ценообразованию Барнаула
А у них имена есть?
Общественный транспорт должен субсидироваться. Нет денег? Это не повод залезать в карман к пешеходам. Вводите в будние дни платные парковки, платный въезд в определенные части города. Залезть в карман к пешеходу просто, потому что это ГРАБЁЖ.
спасибо деду за победу
24.09.2020 14:54
АБОРИГЕН
Ну что скажите? Вы же всегда гнобите автовладельцев и ратуете за общественный транспорт!
Сейчас посмотрела Новосибирск: э/транспорт - 23 рубля, транспорт -24 рубля, метро - 25 рублей. Повышение произошло 1 января 2020 г. Там бензин дешевле?
24.09.2020 15:02
- гость -
Уже сказал.
Когда будет наведен порядок на транспорте? Только повышать и повышать способны. В семье два ученика, которые посещают секции, при этом добираются на маршрутках. НЕТ у нас автобусов, трамваев и троллейбусов по маршруту (ВРЗ-Красноармейский). Для чего покупать проездной детям, если до транспорта, на котором его можно использовать "топать" ребенку 4 квартала до Ленина. Вводите уже на маршрутках транспортные карты или проездные или льготы какие-то. Когда для населения что-то будет хорошее.... Грустно все это....
ротенбергам бы помочь
наверное просто так у нас транспорт не катается, поэтому легко повышают стоимость проезда, цепочка взаимосвязи хочет большего
Продали говорилки-трибуные своих избирателей за 33 серебряника
24.09.2020 15:17
- гость -
Продали говорилки-трибуные своих избирателей за 33 серебряника
Жёны Иуды
А между тем, средства уходящие на главных пропагандистов и для наглядности посчитали их в средних российских пенсиях (14 тыс. рублей):
13. Андрей Норкин — 4,3 млн в год (25 пенсионеров) Ранее был либералом, но когда придавили долги, переобулся за кремлевские барыши;
12. Дмитрий Киселев — 4,6 млн (27 пенсионеров). И это только за один раз в неделю на "Вести недели". Также возглавляет кремлевское информагентство "Россия сегодня", размер доходов скрывает, предположительно, порядка десятков тысяч долларов в месяц, а может и более;
11. Аскер–Заде — 6,5 млн (38 пенсионеров);
10. Андрей Добров — 7 млн (41 пенсионер). Ведущий на Рен–тв. Несет фееричный бред весьма подходящий для статуса сего канала;
9. Роман Бабаян — 12,2 млн (72 пенсионера);
7–8. Ольга Скабеева (12,8 млн) и Евгений Попов (12,9 млн) — 150 пенсионеров на двоих. Эталонные дезинформаторы;
6. Петр Толстой — 17,5 млн (104 пенсионера). Упоротый этатист, патриот, монархист;
5. Алексей Пушков — 18,2 млн (107 пенсионеров);
4. Владимир Соловьев — 52,6 млн (310 пенсионеров). Клоун в перманентном припадке бешенства;
2–3. Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян — 36+60+60 млн (214+357+357 пенсионеров).Раша тудэй и вот это вот всё. Чемпионы по дезинформации;
1. Артем Шейнин — 100 млн (587 пенсионеров). Тот самый, который бегал по студии с ведром с г...на. Тот самый, бегающий и прыгающий в образе поехавшего косноязычного гопника. Для журналистов The Insider было неожиданным увидеть на первом месте сего персонажа, но лично меня это ничуть не удивило — абсолютно логично, учитывая то, какими методами и способами действует кремлевская пропаганда.
Итого, на 13 топовых пропагандистов будет потрачено ресурсов как на 2408 пенсионеров.
24.09.2020 15:03
- гость -
Там бензин дешевле?
Там всё-таки есть своя ГЭС, причем не очень маленькая.
24.09.2020 15:21
АБОРИГЕН
А между тем, средства уходящие на главных пропагандистов
Прежде чем ерунду перепощивать, ты не подумал, что они в основном зарабатывают на рекламе.
24.09.2020 15:26
- гость -
А ты не думал думать?
На рекламе блогеры в ютубе зарабатывают, а эти на твоей шее сидят, защитничек. То же мне, нашел рекламных агентов.
По банковской карте сумма будет как за нал ? Не понял из таблицы.
Одобряльщикам случаем в оттопыренный карман ничё не поклали, чтобы одобрялка за одобряла???
24.09.2020 15:23
- гость -
То-то у них в центре трубы ТЭЦ торчат. Толку от той ГЭС... кот наплакал.
24.09.2020 15:31
АБОРИГЕН
На рекламе блогеры в ютубе зарабатывают, а эти на твоей шее сидят
Рекламу по ТВ ты не видел. Ну тогда о чем с тобой говорить.
15:26
- гость -
ты не подумал, что они в основном зарабатывают на рекламе.
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У вас мозг с горошину. Это фиаско, братан.
15:49
Ыыыыы, рикламу па тыве он нивидил ыыыыыы! Ане зорабатывают с рикламы ыыы по тэве!
Чем отличается пассажир с транспортной картой от пассажира без неё? меньше места занимает? Весом легче? Больше денег платит? не факт, как тут в комментариях излагают про детей, которым доступны лишь маршрутки.
Эти члены совета и остальные члены-одобряльщики-повышения-чего-угодно сели бы в автобус хоть разочек для разнообразия. А еще лучше на зарплату рядового учителя, например, и в нагрузку паре детишек проезд оплачивали. Хотя бы до школы и обратно. по-другому бы подпевали...
Читай - трольчатник!
В 2020 году «Первый канал» может получить 6,5 млрд руб. из бюджета на производство и закупку контента. На финансирование ВГТРК Минфин предлагает выделить 24,2 млрд руб.
24.09.2020 15:40
- гость -
Толку от той ГЭС... кот наплакал.
Вырабатывает в среднем 17 % электроэнергии для Новосибирской области и около трети электроэнергии для Новосибирска. Не так уж мало, с учетом количества заводов.
24.09.2020 15:26
- гость -
Прежде чем ерунду перепощивать, ты не подумал, что они в основном зарабатывают на рекламе.
Федеральные каналы получают миллиардные субсидии, например первый канал убыточный.