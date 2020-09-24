Координационный совет по ценообразованию Барнаула рассмотрел вопрос об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте. В него входят депутаты Барнаульской городской Думы, представители профильных комитетов администрации города и общественных объединений. Члены совета одобрили увеличение стоимости билетов.

Согласно вердикту совета, для пользователей электронных карт повышение составит всего 1-1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Для тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно и предпочитает наличный расчет, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси – 28 рублей. При этом введенные ранее льготы сохраняются.

Тарифные предложения сформированы в соответствии с утвержденными федеральными и краевыми нормативными документами, а также с учетом результатов экономической экспертизы.

Введение в действие новых тарифных планов осуществляется принятием соответствующего постановления администрации города. До этого времени сохраняются действующие тарифы.

Пресс-служба мэрии отмечает, что в ряде городов Алтайского края уже увеличен тариф на проезд в общественном транспорте (Бийск – 22 рубля, Алейск – 26 рублей, Рубцовск – 24 рубля). В городах Сибирского федерального округа на сегодняшний день действуют следующие тарифы за наличный расчет: Красноярск – 26 рублей, Новосибирск – 24 рубля, Омск – 30 рублей, Томск – от 22 до 25 рублей.