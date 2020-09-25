19-летняя жительница Барнаула возглавляла банду наркоторговцев

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, занимающейся сбытом наркотиков в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как сообщили в ведомстве, стражи порядка задержали подозреваемых в помещении магазина на проспекте Комсомольском. При себе у злоумышленников была партия запрещенных веществ массой 242 грамма.

Правоохранители выяснили, что лидером группы оказалась 19-летняя безработная жительница краевой столицы, которая является оптовым закладчиком наркотиков и распространяет их через интернет.

Материал для возбуждения уголовного дела направлен в СУ СКР по Алтайскому краю.