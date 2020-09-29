Алтайская пенсионерка двое суток ждала спасения в колодце с водой

66-летняя жительница села Верх-Шубенка в Целинном районе двое суток прождала помощи в заброшенном колодце, стоя по пояс в воде. О происшествии сообщили на странице "Инцидент Барнаул" в Instagram.

Пожилая сельчанка отправилась на работу к мужу, который почему-то задерживался, а дозвониться ему не получалось из-за плохой мобильной связи.

Уже на полпути к месту назначения она заметила свет фар трактора, на котором работал супруг. В темноте женщина заблудилась и провалилась в заброшенный колодец, который был накрыт прогнившими досками.

Поиски начались в этот же вечер, когда муж забил тревогу. К мероприятию подключились полицейские, спасатели, росгвардейцы и волонтеры.

Найти женщину на вторые сутки поисков помог оброненный ею фонарик. Его угасающий свет заметил майор полиции Александр Никифоров и догадался, что пропавшая должна быть где-то поблизости. А вскоре он услышал и слабый голос.

Пострадавшую местную жительницу подняли веревками. Ее увезли на обследование в больницу. Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает.

Супруг женщины воспользовался трактором, чтобы засыпать злополучную яму. Правоохранители устанавливают, кто должен отвечать за создающий угрозу окружающим колодец.