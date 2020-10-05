На выезде из Барнаула загорелся пассажирский автобус

В Барнауле на Змеиногорском тракте загорелся автобус, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

В ролике, присланном очевидцем, видно, как языки пламени вырываются из-под заднего крыла машины, а из салона валит густой дым. На месте работает несколько нарядов пожарной службы. Информация о причинах возгорания автобуса и пострадавших уточняется.

Ранее amic.ru сообщал, что утром 5 октября в Барнауле на улице Трактовой перевернулся Renault Logan. Как проинформировали в отделе пропаганды ГИБДД Барнаула, после ДТП водитель скрылся с места происшествия, бросив свое транспортное средство. Сейчас местонахождение автомобилиста неизвестно.