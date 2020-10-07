Дорожники приготовились к надвигающемуся на Барнаул снегопаду

Днем 8 октября на улицах Барнаула будут дежурить 32 спецмашины на случай снегопада, сообщает пресс-служба мэрии. Всего на улицы краевой столицы готовы выехать 38 единиц техники.

Как отметили в горадминистрации, в четверг в Барнауле синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, гололедицу и местами появление временного снежного покрова. В связи с этим МБУ "Автодорстрой" организовало круглосуточное дежурство спецтехники в двухсменном режиме.

Если выпадет снег, то в первую очередь дорожники проведут предупреждающую посыпку реагентами на мостах, спусках и подъемах. На этот случай предприятие заготовило более 38 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

Барнаульцев призывают быть внимательными в условиях непогоды, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также воздержаться от дальних поездок.