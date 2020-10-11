17-летний конькобежец из Барнаула стал третьим на всероссийских соревнованиях

17-летний воспитанник барнаульской спортшколы "Клевченя" Дмитрий Бураков завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях "На призы Федерации конькобежного спорта Челябинской области".
Барнаулец выступал на дистанции 3000 метров в возрастной категории "старших юношей" (16-17 лет) и показал результат 4 минуты 17,04 секунды, сообщает портал "Алтайский спорт".
Отмечается, что для молодых конькобежцев это были первые официальные соревнования в новом сезоне. До этого Дмитрий Бураков находился в команде Алтайского края разных возрастов на сборе в Челябинске более двух недель.
Ранее барнаульский футболист Александр Соболев забил гол в первой игре за сборную России.
Комментарии
молодец, это прославит Край лучше, чем стендап комик о жизни на Алтае
А Соболев сегодня наклепает голешников команде из Турции. Ждёмс.
Через полгода максимум никто и не вспомнит имен ни того ни другого, разве что родные и близкие