17-летний конькобежец из Барнаула стал третьим на всероссийских соревнованиях

17-летний воспитанник барнаульской спортшколы "Клевченя" Дмитрий Бураков завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях "На призы Федерации конькобежного спорта Челябинской области".

Барнаулец выступал на дистанции 3000 метров в возрастной категории "старших юношей" (16-17 лет) и показал результат 4 минуты 17,04 секунды, сообщает портал "Алтайский спорт".

Отмечается, что для молодых конькобежцев это были первые официальные соревнования в новом сезоне. До этого Дмитрий Бураков находился в команде Алтайского края разных возрастов на сборе в Челябинске более двух недель.

Ранее барнаульский футболист Александр Соболев забил гол в первой игре за сборную России.