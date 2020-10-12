Осужденный за тяжкое преступление сбежал из сибирской колонии

В Усть-Куте Иркутской области сбежал заключенный, который отбывал наказание за тяжкое преступление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

"Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября. 26-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении № 20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления. Его отсутствие обнаружили сотрудники ГУ ФСИН по Иркутской области в ходе вечерней проверки", – сообщили правоохранители.

Приметы беглеца: рост 157 см, волосы черные, лоб прямой, лицо овальное, глаза темные. На мужчине были черные кроссовки, зимний спортивный костюм темно-синего цвета, белая футболка, черная вязаная шапка. При себе мог иметь небольшую сумку черно-синего цвета.