В Барнауле у места, где провалился светофор, нашли новую яму

Фото: vk.com/incident22

Барнаульцы рассказали о новой яме рядом с местом, где месяцем ранее провалился светофор. Снимки опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Речь идет о парковке неподалеку от пересечения улицы Профинтерна и проспекта Ленина.

"Глубина метра полтора, – уточнил очевидец. – Видно, что будет обваливаться дальше".

В сентябре amic.ru писал, что под землю на этом участке ушел кусок проезжей части, фрагмент тротуара и светофор, который, несмотря на все трудности, продолжает регулировать движение.