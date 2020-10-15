Сергей Меняйло заявил, что западные санкции не повлияют на его жизнь

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что возможное введение санкций со стороны Европейского союза никак не повлияет на его повседневную жизнь и карьеру.

"Это уже третий или четвертый санкционный список, куда меня включают. Ни на работе, ни на повседневной жизни это никак не отразится. Счетов, недвижимости и других активов за рубежом у меня никогда не было и нет", – сказал Меняйло в беседе с РИА Новости.

Напомним, 14 октября в Европейском союзе согласовали санкционный список из-за инцидента с российским политиком Алексеем Навальным. Помимо Меняйло, в него попали замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Кроме того, под санкции попадает институт ГосНИИОХТ, где якобы разрабатывали отравляющее вещество "Новичок".