БК "Барнаул" готовится к старту сезона

Новый сезон второй баскетбольной Суперлиги стартует в воскресенье, 18 октября. Баскетболисты клуба "Барнаул" матчи первого и второго туров проведут на своем паркете.

В стартовом поединке алтайская команда сразится с одним из фаворитов турнира – "Тамбовом". Матч начнется в 17:00, но пройдет без зрителей. Прямую трансляцию можно смотреть на сайте "Алтайский спорт".

В среду, 21 октября, "Барнаул" также при пустых трибунах примет дебютанта турнира – липецкий "МицуБаскет". Старт игры в 19 часов. Прямую трансляцию также можно увидеть на altaisport.ru.

Как уже сообщал amic.ru, в минувшее межсезонье команда "АлтайБаскет" – флагман края – сменила название. Теперь столицу региона на арене российского баскетбола представляет БК "Барнаул".