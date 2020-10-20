Власти Алтайского края рассказали, как будут учиться школьники после каникул

Школьники Алтайского края после каникул продолжат учиться в очном формате. Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 октября заявил министр образования и науки региона Максим Костенко.

Чиновник подчеркнул, что социализироваться детям могут помочь только родители и учителя, поэтому необходимо разумно подходить к обучению детей в сложившихся условиях. При этом в министерстве разработали методические рекомендации для учителей, связанные с удаленным обучением школьников.

Напомним, что школьные каникулы в Алтайском крае начинаются 24 октября, в субботу. Дети будут отдыхать две недели и на учебу выйдут 9 ноября, в понедельник.