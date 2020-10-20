Власти Алтайского края рассказали, как будут учиться школьники после каникул

Школьники Алтайского края после каникул продолжат учиться в очном формате. Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 октября заявил министр образования и науки региона Максим Костенко.
Чиновник подчеркнул, что социализироваться детям могут помочь только родители и учителя, поэтому необходимо разумно подходить к обучению детей в сложившихся условиях. При этом в министерстве разработали методические рекомендации для учителей, связанные с удаленным обучением школьников.
Напомним, что школьные каникулы в Алтайском крае начинаются 24 октября, в субботу. Дети будут отдыхать две недели и на учебу выйдут 9 ноября, в понедельник.
Комментарии
Анализируя сложившуюся ситуацию в нашем регионе, а именно отсутствие назначаемых лекарств в аптечной сети, невозможность нормально попасть в поликлиниках к врачу, отсутствием койко-мест в больницах края , мной принято решение с этой недели не ходить моим киндерам в школу.
50школа. мы уже неделю дома сидим. решением директора школы. и я считаю оно верное.
У нас в деревне учебный год ещё не начинался, только виноват не коронавирус, а просто в школе до сих пор нет отопления, так готовились к зиме.
Ну и зря отказались от дистанта. В Германии еще летом заметили, что с открытием школ (у них короче каникулы) заболеваемость сразу пошла в рост.