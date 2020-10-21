100 лет простоит. На Алтае за год построили мост, которой соединит несколько районов

Фото: Минтранс АК / газета "Сельский вестник"

Движение по мосту через реку Чумыш в селе Кытманово запустили во вторник, 20 октября. Старый мост, построенный еще в 60-е годы прошло века благодаря летчику-космонавту Герману Титову, разрушается и опасен для автомобилистов. На возведение 170-метровой новой переправы ушло около года и 450 миллионов рублей. Одним из первых по новенькому мосту прошелся министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и глава района Вячеслав Красилов. На открытие объекта как на праздник пришли несколько десятков жителей райцентра.

Каким получился новый мост?

Работы начались в сентябре прошлого года. Сооружение имеет четыре пролета из металла и монолитные опоры. Кроме того, на объекте обустроены тротуары, освещение и подходы. Обычно, как говорят специалисты, на такие сложные объекты уходит три года. Однако строители сумели возвести мост в рекордные сроки – всего за один год. Для этого пришлось работать в несколько смен днем и ночью. Общая стоимость проекта составила более 450 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального бюджета в рамках программы по строительству и реконструкции уникальных мостов России.

Как пояснил представитель подрядной организации – директор ООО "Альянс" Андрей Трубавин, на строительство переправы ушло около 700 тонн металла. Трубавин уверен, что новый мост – один из лучших во всем Алтайском крае. Он способен выдержать самые разрушительные наводнения, которые происходят в Кытманово едва ли не каждую весну. За историю села вода в реке Чумыш несколько раз поднималась на рекордные 7 метров. Высота же опор нового моста составляет 9 метров, что делает его безопасным для проезда при самом опасном паводке. Кроме того, увеличилась и грузоподъемность дорожного объекта – до 40 тонн. Директор подрядной организации пообещал, что новый мост прослужит 100 лет.

Почему мост так важен для района?

Мост через реку Чумыш связывает жителей Кытмановского, Тогульского, Ельцовского, Целинного районов с краевым центром и городом Заринском. Как рассказал глава Кытмановского района Вячеслав Красилов, по объекту можно добраться в соседнюю Кемеровскую область. Через переправу в село Кытманово пролегают несколько школьных маршрутов. По мосту в райцентр привозят жителям уголь, сельхозпродукцию, продукты.

Что будет со старым мостом?

В ближайшее время его разберут. Возвели переправу в 60-е годы благодаря летчику-герою Герману Титову. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, в 1962 году второй космонавт в мире приехал в Кытманово. Местные жители попросили Германа Титова ускорить вопрос с возведением моста, который был необходим для райцентра. Титов уехал в Москву и лично договорился о выделении средств. Спустя шесть лет объект был готов.

Как пояснил глава Кытмановского района Вячеслав Красилов, старый мост достойно прослужил почти шесть десятков лет. За эти годы он изрядно износился. Его пропускная способность не соответствует современному потоку транспортных средств, да и движение пешеходов небезопасно – нет ограждений на пешеходных дорожках.

"Он морально и физически, конечно, устарел. Появились просадки опор, стали образовываться трещины. Ездить по мосту стало просто небезопасно. Дорожники устраняли дыры на мосту, но через три дня они появлялись снова. Поэтому строительство нового моста было очень правильным решением. Это наша главная транспортная артерия", – сказал Вячеслав Красилов.

Какие мосты еще построят на Алтае в 2020-м году?

В начале ноября в Смоленском районе сдадут в эксплуатацию мост через реку Песчаную. Его длина составит 170 метров, а ширина проезжей части – 10 метров. Общая стоимость работ превысила 350 миллионов рублей, 211 из которых было освоено в прошлом году. Все средства выделены из федерального бюджета.

Также ведутся работы на мостах в Солонешенском районе, два – в Краснощековском и один – в Барнауле, в перспективе ввод объекта в Заринском районе. Помимо строительства, ведутся мероприятия по ремонту искусственных сооружений. Запустить движение по ним дорожники обещают в ближайший месяц.