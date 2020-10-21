Котокафе в Барнауле может отдать питомцев в приют из-за кризиса

Барнаульское котокафе Nikomur обратилось за помощью к населению в связи с нехваткой средств на плату за аренду помещения, коммунальные расходы и корм животным.
По словам представителя заведения, бывают дни, когда нет ни одного посетителя, следовательно, нет и выручки.
"Даже несмотря на то, что последние два месяца мы только и делали, что сокращали свои расходы (главным образом сократив всех сотрудников котокафе), чтобы иметь средства на оплату основных и главных платежей (аренда, коммуналка, корм для котосотрудников), – сегодня у нас вообще нет средств на оплату арендных и коммунальных платежей", – написали представители кафе в Instagram.
Они уточнили, что если требуемые средства не удастся собрать, то питомцев придется вернуть в приют.
Как ранее писал amic.ru, котокафе открылось в Барнауле 1 ноября 2018 года. Постоянными хвостатыми жителями заведения стали коты из приюта "Ласка".
В котокафе можно не только пообщаться с питомцами, но и присмотреть, оценить характер и забрать себе пушистого милого друга.
Комментарии
поможем котикам
Идёт охота на котов,
Идёт охота —
На серых хищников
Матёрых и котят!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.
Скинула 200р - держитесь там!
а кому это все надо!? содержать блоховозов. это просто дурь. платить аренду там конскую!???? оттуда даже автозапчасти съехали не потянули аренду!
если уж так любите котов снимите частный дом! и прогулять можно животных!
всегда удивлялся мимо проходя коты и конская аренда помещения!!!! ЗАМУТ НЕПОНЯТНЫЙ!
Ну что, любители животных, налетай не скупись - разбирай котопись.
Кому нужно и кто считает это правильным- тот молча поможет.
21.10.2020 13:29
- гость -
Получили. Спасибо!! Пошли за пивом.
020 13:36
- гость -
Кому нужно и кто считает это правильным- тот молча поможет.
Да не вопрос, готов и сам помочь! но повторяюсь лучше снять частный дом ! и дешевле будет и прогулять можно котов!
Но платить 80 косарей за месяц это нечто
Пошли за пивом.
и коте рыбки возьми
Перевел 300 р. - если даже понемногу еще кто-то поможет, то уже хорошо. Животные не виноваты, что у хозяев нет денег
21.10.2020 13:42
гость
Ну прекратите - "лучше снять частный". Они сами разберутся что и как.
Гулять котов? 80% всех котов вообще против прогулок - домашние.
а едой можно помочь?
13:44
- гость -
80% всех котов вообще против прогулок - домашние.
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Просто коты у вас неправильной системы.
Вы там чё курите основатели кафе?
Лично интересовался,( висела вывеска на здание) по телефону у хозяев помещения по стоимости аренде, еще до это го пресловутого "непонятного кафе"
ответ за все помещение просили в районе 80000 рублей, без коммуналки.
коты у вас неправильной системы
бракованные? из 5 котов что были, только один гулял
Вот привязался то с 80 тысячами...
Ставка на котиков...Слабовато будет. Вы лучше ребенка ободранного заведите и скидываетесь на него. Так многие делают. Фото там жалобное, ну есть же люди которые в этом понимают, вот равняйтесь.
21.10.2020 13:58
- гость -
без сопливых как на лыжах
скинула. держитесь, вы молодцы