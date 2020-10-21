Котокафе в Барнауле может отдать питомцев в приют из-за кризиса

Барнаульское котокафе Nikomur обратилось за помощью к населению в связи с нехваткой средств на плату за аренду помещения, коммунальные расходы и корм животным.

По словам представителя заведения, бывают дни, когда нет ни одного посетителя, следовательно, нет и выручки.

"Даже несмотря на то, что последние два месяца мы только и делали, что сокращали свои расходы (главным образом сократив всех сотрудников котокафе), чтобы иметь средства на оплату основных и главных платежей (аренда, коммуналка, корм для котосотрудников), – сегодня у нас вообще нет средств на оплату арендных и коммунальных платежей", – написали представители кафе в Instagram.

Они уточнили, что если требуемые средства не удастся собрать, то питомцев придется вернуть в приют.

Как ранее писал amic.ru, котокафе открылось в Барнауле 1 ноября 2018 года. Постоянными хвостатыми жителями заведения стали коты из приюта "Ласка".

В котокафе можно не только пообщаться с питомцами, но и присмотреть, оценить характер и забрать себе пушистого милого друга.