159 человек заболели COVID-19 в Горном Алтае

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили 159 случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Еще 64 бессимптомных больных обнаружили ранее в частных медицинских организациях республики.

В случае заболевших с проявлениями диагноз подтвердился у 60 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 33 жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у 24 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у 15 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у семи жителей Улаганского района; у шести жителей Турочакского района; у пяти жителей Усть-Канского района; у трех жителей Усть-Коксинского района; у трех жителей Шебалинского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Чойского района.

Таким образом, по данным статистики на 21 октября, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 223 случая коронавируса. С начала пандемии в республике заболел 5861 человек.

Выздоровели за сутки 100 пациентов. Всего из алтайских больниц выписали 4108 человек.

Также в регионе подтвердили еще три летальных исхода у пациентов с COVID-19. Умер 34-летний житель Усть-Канского района, 69-летний житель Майминского района и 82-летняя жительница Горно-Алтайска. За весь период в республике скончались 36 человек с COVID-19, при этом в 31 случае причиной смерти стал коронавирус.