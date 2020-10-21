На Алтайский край надвигаются дожди и штормовой ветер

Алтайский Гидрометцентр предупреждает о надвигающейся на регион непогоде. Жителей края просят соблюдать меры безопасности.

По данным синоптиков, в регионе днем 22 октября ожидаются дожди, усиление ветра до 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, по югу – до 23 м/с. В Барнауле днем 22 октября также прогнозируют дожди, ветер 6-12 м/с, порывы до 18 м/с.

В связи с этим в МЧС и ГИБДД просят население быть предельно внимательными. При сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, нужно закрыть окна, в том числе на балконе.

Парковать автомобиль лучше в гараж, а при его отсутствии – оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. При осадках следует во время движения уменьшить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.