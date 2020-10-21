Алтайские следователи возбудили дело из-за многоэтажки, бьющей током

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи с приобретением для сирот в Камне-на-Оби дома, который не соответствует требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что с октября 2014 года по декабрь 2018-го региональное жилищное управление заключила шесть государственных контрактов на поставку в госсобственность 31 жилого помещения в доме, расположенном по улице Украинской в городе Камень-на-Оби на общую сумму около 35 миллионов рублей.

В дальнейшем эти квартиры сдали в эксплуатацию и передали по договору социального найма сиротам.

"После подписания актов приема-передачи должностные лица приняли в государственную собственность жилые помещения, которые не соответствовали строительным и санитарным нормам, в том числе в части ненадлежащей работы инженерных коммуникаций – утечка из системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения", – констатировали в Следственном комитете.

По оценкам следователей, эти недочеты представляют угрозу для жизни и здоровья жильцов.

В настоящее время следователи ведут сбор и закрепление доказательной базы по уголовному делу.

Ранее amic.ru писал, что жильцы пожаловались на состояние дома. По их словам, на полу неизвестно откуда скапливается вода, а иногда, наступая в нее, можно получить разряд током.

Жильцы полагают, что водопроводные трубы смонтировали на полу и сверху залили бетонной стяжкой. Другого объяснения внезапного появления воды на поверхностях у них нет.

Эксперты пришли к выводу, что отсутствует заземление – одно из необходимых требований по правилам безопасности, особенно для электроприборов с водой.

Однако исправлять ситуацию никто не спешит. За время строительства здания сменилось несколько подрядчиков, и региональное жилищное управление, которое приобрело для сирот квартиры в этом доме, не смогло заставить устранить недочеты ни одного из них.