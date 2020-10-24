Три пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 192 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заразились 6464 человека. Кроме того, в регионе скончались еще три пациента с коронавирусом.

"23 октября скончались 63-летняя жительница Онгудайского района, 68-летняя жительница Кош-Агачского района и 35-летний житель Горно-Алтайска. У всех были диагностированы коронавирусная инфекция, коронавирусная пневмония и другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний", – говорится в сообщении оперштаба.

За весь период в Республике Алтай зарегистрирован 41 летальный случай у пациентов с COVID-19, в том числе 36 – от COVID-19, пять – от иных причин.