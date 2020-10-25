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В Горном Алтае за сутки зафиксировали 147 случаев коронавируса

, ИА "Амител"
Выздоровели еще 92 пациента
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 147 случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб. В 107 случаях болезнь протекает с симптомами.

Диагноз подтвердился у 66 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 11 детей; у 29 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у 14 жителей Чойского района, в том числе у пяти детей; у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у восьми жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Усть-Канского района; у пяти жителей Онгудайского района; у пяти жителей Шебалинского района; у четырех жителей Чемальского района; у двух жителей Улаганского района.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе заболели 6611 человек. Выздоровели за весь период 4513 пациентов, в том числе 92 – за последние сутки.

Ранее в Горном Алтае умер 41 человек с подтвержденным коронавирусом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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