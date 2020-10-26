За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 6758 человек, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 60 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 41 жителя Майминского района, в том числе у четырех детей; у 10 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у 10 жителей Чемальского района; у семи жителей Улаганского района; у пяти жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Турочакского района; у двух жителей Кош-Агачского района; у двух жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Чойского района, в том числе у одного ребенка.

Также за сутки выздоровели 65 пациентов, всего переболели 4577 человек.