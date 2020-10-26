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На Алтае водитель перебрал на сватовстве и погубил жену

, ИА "Амител"
Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы
Фото: МВД по Республике Алтай

Фото: МВД по Республике Алтай

31-летний житель Республики Алтай предстанет перед судом за пьяное ДТП, в котором погибла его супруга. Инцидент произошел неподалеку от села Инегень Онгудайского района в июле 2020 года.

Как установили следователи, семья находилась в гостях на сватовстве. Мужчина выпил, однако это не помешало ему сесть за руль. Также в салоне находилась его 31-летняя супруга и двое детей трех и восьми лет.

По дороге водитель не справился с управлением, и Toyota Ipsum перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Расследование завершилось. Дело направили в суд. Водителю грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.10.2020 14:30
- гость -

Кто её заставлял садиться в машину?

26.10.2020 14:54
- гость -

Не грозит, он не Ефремов

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