На Алтае водитель перебрал на сватовстве и погубил жену

31-летний житель Республики Алтай предстанет перед судом за пьяное ДТП, в котором погибла его супруга. Инцидент произошел неподалеку от села Инегень Онгудайского района в июле 2020 года.

Как установили следователи, семья находилась в гостях на сватовстве. Мужчина выпил, однако это не помешало ему сесть за руль. Также в салоне находилась его 31-летняя супруга и двое детей трех и восьми лет.

По дороге водитель не справился с управлением, и Toyota Ipsum перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Расследование завершилось. Дело направили в суд. Водителю грозит до 12 лет тюрьмы.