Два пациента с COVID-19 умерли в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай зарегистрировали два случая смерти пациентов с коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб, скончались 59-летняя жительница Онгудайского района и 69-летний житель Майминского района.

У обоих пациентов врачи диагностировали коронавирусную пневмонию, а также другие тяжелые сопутствующие заболевания.

Таким образом, за весь период в Горном Алтае зарегистрировано 44 летальных случая, в том числе 39 – от COVID-19, пять – от иных причин.

Также 27 октября лабораторно подтвердили 197 новых случаев инфицирования. COVID-19 обнаружили у 76 жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у 67 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 10 детей; у 21 жителя Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у 21 жителя Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Усть-Коксинского района; у четырех жителей Чемальского района; у двух жителей Шебалинского района.