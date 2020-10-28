Алена Водонаева устроила скандал с таксистом в Москве

Российская телеведущая Алена Водонаева обвинила таксиста в отказе надеть маску. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам девушки, водитель выгнал ее из машины после того, как она потребовала прикрыть дыхательные пути. О случившемся Водонаева рассказывает в социальных сетях.

Водитель такси, в свою очередь, высказывает другую точку зрения. По его словам, конфликт произошел после того, как он отказался проехать на территорию, закрытую шлагбаумом.

Сейчас в этой ситуации разбираются. Если история с маской подтвердится, то водитель должен будет заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, а таксопарк – 300 тысяч рублей.