Минздрав потребовал от врачей согласования комментариев о коронавирусе

Министерство здравоохранения запретило руководителям и специалистам в регионах самостоятельно давать комментарии о коронавирусе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений подведомственных Минздраву и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону", – сказано в документе, который подписан министром Михаилом Мурашко.
Изданию это решение объяснили работой по повышению эффективности информирования населения. В ведомстве отметили, что сейчас информационная повестка наполнена малополезными фактами о болезни.
Комментарии
Ну фсе теперь правды мы точно не узнаем.
Ну и что это, если не очередная попытка кремля запудрить мозги населению, навязав единственную точку зрения, которую они считают нужной?
Чиновники защищают себя. Теперь возможна только согласованная с ними критика их действий и принятых решений.
Нет веры этим минам. Бездари и только. Где их берут.
Правильно сделали. А так каждый своё несёт и причем на всю страну.
Надо же как интересно стало жить в этой стране. Оказывается, свобода слова в России - это свобода разрешенного Кремлем слова. Давайте говорить уж прямо, в министр минздрава РФ пляшет под дудку сами-знаете-кого. Так что сам-знаете-кто теперь будет говорить, что можно говорить и что можно думать.
29.10.2020 08:43
- гость -
Между прочим, есть еще такое понятие, как врачебная тайна.
В больнице скончалось 30 человек.
А по согласованию с минздравом - воскресли
свобода слова слышали? Забудьте.
Между прочим, есть еще такое понятие, как врачебная тайна.
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Врачебная тайна - это разглашение заболевания конкретного пациента с его персональными данными или таким образом, что их можно вычислить.
Количество больных, симптомы болезни, течение, тяжесть без привязки к персональным данным врачебной тайной не является. Иначе медицина, как наука, была бы невозможна.
Врачи несут ответственность за разглашение врачебной тайны. Не об этом речь в статье.
Правильно сделали. А так каждый своё несёт и причем на всю страну.
Правильно, пусть лучше один и на всю страну... в новогоднюю ночь
Девиз нашей «любимой» партии «Каждому жителю России по вертухаю и автозаку» успешно претворяем в жизнь.
Наша медицина лучшая в мире так по зоовизору сообщали
если кто не верит то спросите влаимир владимировича он то знает что у нас очередная победа и прорыв.