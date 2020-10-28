Минздрав потребовал от врачей согласования комментариев о коронавирусе

Министерство здравоохранения запретило руководителям и специалистам в регионах самостоятельно давать комментарии о коронавирусе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений подведомственных Минздраву и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону", – сказано в документе, который подписан министром Михаилом Мурашко.

Изданию это решение объяснили работой по повышению эффективности информирования населения. В ведомстве отметили, что сейчас информационная повестка наполнена малополезными фактами о болезни.