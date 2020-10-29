В Алтайском крае усомнились в адекватности местных водителей

Жители Алтайского края стали хуже оценивать адекватность местных водителей, следует из опроса портала drom.ru.

Так, четверки и пятерки по пятибалльной шкале в 2020 году алтайским автомобилистам поставили 31% опрошенных, в то время как годом ранее – 37%.

В целом голоса в регионе распределились следующим образом: "отлично" – 7%, "четверка, неплохо, хотя есть куда расти" – 32%, "тройка, ситуация оставляет желать лучшего" – 45%, "двойка" – 13%, "ад кромешный" – 4%.

По России в среднем адекватность владельцев личного транспорта оценивают как идеальную 5%, хорошую – 26%, удовлетворительную – 44%, неудовлетворительную – 18%. Низший балл российским водителям поставили 7% участников опроса.

Как ранее писал amic.ru, рейтинг наиболее популярных автомобилей на вторичном рынке в Алтайском крае, как и пять лет назад, возглавила Toyota Corolla.