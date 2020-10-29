В Алтайском крае усомнились в адекватности местных водителей

Жители Алтайского края стали хуже оценивать адекватность местных водителей, следует из опроса портала drom.ru.
Так, четверки и пятерки по пятибалльной шкале в 2020 году алтайским автомобилистам поставили 31% опрошенных, в то время как годом ранее – 37%.
В целом голоса в регионе распределились следующим образом: "отлично" – 7%, "четверка, неплохо, хотя есть куда расти" – 32%, "тройка, ситуация оставляет желать лучшего" – 45%, "двойка" – 13%, "ад кромешный" – 4%.
По России в среднем адекватность владельцев личного транспорта оценивают как идеальную 5%, хорошую – 26%, удовлетворительную – 44%, неудовлетворительную – 18%. Низший балл российским водителям поставили 7% участников опроса.
Как ранее писал amic.ru, рейтинг наиболее популярных автомобилей на вторичном рынке в Алтайском крае, как и пять лет назад, возглавила Toyota Corolla.
Комментарии
Так Алтайский край - лидер по количеству людей, страдающих заболеваниями психики.
К тому же адекватный водитель первым же делом должен уехать из Алтайского края в регион побогаче)
Адеекватность пешеходов наверное вообще в минус зашкаливает) тех..котоыре под колеса бросаются с заткнутыми ушами и глядя в телефон
Сводки с Алтайских дорог,как сводки с фронта!
Сейчас в связи с непогодой,с огромными по длительности детскими каникулами,нужно почаще проводить рейды.
"К тому же адекватный водитель первым же делом должен уехать из Алтайского края в регион побогаче)"
зачем мне уезжать, если я и здесь нормально зарабатываю?
Интересно кто это соцопрос инициировал, не дорожные ли службы? Чем деньги в развитие инфраструктуры вкладывать проще на тупых водителей все дтп списывать
Лучше бы оценили адекватность местных властей!
В Алтайском крае усомнились в адекватности местных
водителейжителей
29.10.2020 10:45
krash
Адеекватность пешеходов наверное вообще в минус зашкаливает) тех..котоыре под колеса бросаются с заткнутыми ушами и глядя в телефон
Такое бывает токлько у тех водятлов кто не собирается пропускать пешеходов, а они страх потеряли и наглости набрашись решили переходить несмотря на это.
Месный, из тупых бараноходов получаются тупые водятлы. Все логично
29.10.2020 10:51
друк
зачем мне уезжать, если я и здесь нормально зарабатываю?
Вот и я говорю, хамство поднимать плату за проезд, обирая студентов, школоту и пенсов,
когда зарплаты хорошие, владельцы бизнеса жируют, а в салонах автобусов курят, доносят друг на друга и матюкаются водители.
Анекдот:
На дорогах столько безграмотных водителей, аж страшно права покупать!
По пятницам мозг у большинства водил отключается полностью
как везде.
большинство - нормальные.
и останавливаются на внутридворовых перекрестках. и помогают.
а есть утырки типа некоторых месных гостей - майку рвануть и харкнуть
Каждый второй водитель за рулем БОМЖ, по при этом по их словам "лутше быть БОМЖОМ чем ходить пешком"
С адекватностью комментаторов Амика тоже всё плохо.
9.10.2020 10:51
друк
зачем мне уезжать, если я и здесь нормально зарабатываю?
Из бюджета воруешь? Иным способом на Алтае заработать не возможно.
Вообще настораживает адекватность россиян.
29.10.2020 10:59
гость 22
Лучше бы оценили адекватность местных властей!
Это вы просто своего счастья не понимаете, вот если-бы вам банщика Дегтярёва губернатором назначили...
В Алтайском крае в принципе неадекватов много. И некоторые из них получили права.
29.10.2020 13:17
- гость -
Из бюджета воруешь? Иным способом на Алтае заработать не возможно.
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А вы любезный на работу не пробовали устраиваться?