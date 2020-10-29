Соблюдение санитарных норм проверили на Крытом рынке в Барнауле

Фото: Андрей Чурилов / пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

28 октября сотрудники Роспотребнадзора по Алтайскому краю провели рейд по соблюдению санитарных норм на территории Крытого рынка в Барнауле. Серьезных нарушений, за некоторыми исключениями, работники ведомства не выявили.

"В основном предприниматели все требования выполняют. Централизованно на рынке нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции – везде одинаковая. Все предприниматели носят защитные маски. Имеется запас масок как для продавцов, так и для покупателей. Имеются перчатки, дезинфицирующие средства: различные спреи для обработки поверхностей и воздуха", – сообщила замначальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания алтайского Роспотребнадзора Ольга Бархатова.

При этом у некоторых предпринимателей проверяющие все же выявили нарушения, связанные с отсутствием журналов фиксации результатов термометрии работников. Однако продавцы сообщали, что замеряют температуру дома, но документально подтвердить это не смогли.

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали 216 случаев коронавируса. За все время в регионе заболел 18 781 человек, выздоровели – 15 936, скончались 748 пациентов.