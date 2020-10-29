За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 216 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Общее число инфицированных, по данным на 29 октября, составляет 18 781 человек.
Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 83, Бийск – 23, Рубцовск – 17, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Алейск, Славгород – по 8 заболевших, Благовещенский, Первомайский районы – по 7 заболевших, Белокуриха – 6, Алтайский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Тальменский, Троицкий, Чарышский районы – по 4 заболевших, Алейский, Быстроистокский, Поспелихинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Косихинский, Петропавловский, Советский район – по одному заболевшему.
Также за сутки умерли 14 пациентов. За весь период в крае скончались 748 человек, в том числе 361 – от коронавируса, 383 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе. Выздоровели 15 936 человек, из них за сутки – 122.
На 29 октября на лечении в госпиталях находятся 2093 человека, из которых 480 – в тяжелом состоянии, 151 – подключен к аппаратам ИВЛ.
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае временно приостановили оказание плановой медицинской помощи.
Комментарии
Коечный фонд в крае составляет порядка 5000 мест. (Открытие в ТРЦ ковидного госпиталя на 600 мест позволит увеличить коечный фонд до 5,6 тысячи мест)
На лечении в госпиталях находятся 2093 человека
Коечный фонд заполнен на 90%
2093 человека это 90% от 2325 коек
90% от 5000 коек это 4500 человек
Тот самый случай, когда срочно нужно согласовать с Минздравом, как врать дальше
Пока не будут оказывать помощь больным на начальной стадии, пока болезнь не перешла в тяжелую, особенно людям с ослабленной иммунной системой, так и будут нас информировать о повышенной смертности!
Пока у нас тряпки на рожу вешают в надежде зашиться от вируса. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что власти страны вводят для населения новый жесткий карантин начиная со 2 ноября (понедельник). Канцлер рассказала и о мерах поддержки: в числе прочего, малому бизнесу возместят убытки в объеме до 75 процентов от обыкновенного.
29.10.2020 12:03
- гость
"Пока не будут оказывать помощь больным на начальной стадии"
Да не будут, потому что "лучшая" медсистема и система управления в случае ЧС провалилась. Работает всё только по факту..
29.10.2020 12:03
- гость
"Пока не будут оказывать помощь больным на начальной стадии"
Да не будут, потому что "лучшая" медсистема и система управления в случае ЧС провалилась. Работает всё только по факту..
Недели 2 прошло с момента как Томенко ездил с инспекцией в полуклиники города.
Как у нас сейчас обстоят дела с очередями? С вызовом на дом? с вызовом скорой помощи?
Данные регионального штаба вызывают взрыв мозга. Доколе нам в уши будут лить неприкрытое вранье?
29.10.2020 12:09
ПЕТР
29.10.2020 12:03
- гость
"Пока не будут оказывать помощь больным на начальной стадии"
Ещё и плановую медицинскую помощь отменили. Что вообще происходит?
Прекратите эту вонь. Швеция вообще не вводила локдаун, смертность на том же уровне, экономике ущерб минимальный.
Те меры которые у нас проводят, опрыскивание дорог и масочки в общественных местах, никого не уберегут.
Получается по статистике смертность в Алтайском крае около 4%, а по России 1,7% что то не складывается по цифрам. Или заболевших больше или не лечат больных.
Никто не собирается вас спасать, власти заняты спасением своих кошельков.
А на обслуживание трубы с газом нефтью еще рыжий говорил , что нужны только 40 миллионов. Опять же чем меньше стариков, помнящих СССР , тем лучше,и молодежь уже взрастили паразитами.
Или заболевших больше или не лечат больных
плюс отсутствие антибиотиков, полгода не работала медицина, это важный фактор
смотрите на это по другому - создается коллективный иммунитет, минимум помощи, максимум заболевших дай бог что это не так.
Люди, Вы сами себя нагнетаете! Не надо себя накручивать опасностью этого вируса! Да, вирус есть и может он опасен. Кто считает нужным - носите маски, применяйте антисептики. Самое главное, не надо устраивать панику, истерику и не надо бездумно вызывать скорую и есть горстями таблетки! Вы же сами подрываете свой иммунитет страхом! Я не врач и уже не молод, но воспринимаю все спокойно!
Чаще находитесь на свежем воздухе, чаще улыбайтесь и радуйтесь жизни!
Доколе нам в уши будут лить неприкрытое вранье?
Пока злобная толпа не соберётся и не повыкидывает врунов из голубого дома в мусорные бачки враньё продолжится.
Верно пишите, надо лечить на начальных этапах, а люди с тяжелой степенью только в стационар попадают.
29.10.2020 12:24
Семен
Вот почему то у меня как раз и складывается впечатление, что правительство и пустило все на самотек для результата: кто выживет, тот выживет и будет жить, а кто ... ну что поделаешь... Это лично мое мнение и я не утверждаю ничего!!!
Болеют все и не раз. Лекарства исчезают.
Про Германию и карантин, ну там тоже заставляют маски носить, нет маски, штраф.
29.10.2020 12:02
- гость -
90% от 5000 коек это 4500 человек
До тебя тяжело доходит, что лежат еще с пневмониями и ОРВИ, у которых ковид не обнаружен.
29.10.2020 12:24
Семен
смотрите на это по другому - создается коллективный иммунитет
Но это не про ковид19, через два-четыре месяца, кто болел, тоже заболевают((.
Чаще находитесь на свежем воздухе, чаще улыбайтесь и радуйтесь жизни!
Это точно!
29.10.2020 12:16
- гость -
Прекратите эту вонь. Швеция вообще не вводила локдаун, смертность на том же уровне, экономике ущерб минимальный.
Они со своей организацией системы здравоохранения и уровнем медицины могут себе это позволить.
Про Германию и карантин, ну там тоже заставляют маски носить, нет маски, штраф.
Верно. Только в Германии носят медицинские маски, а не самошитую хрень. Подозреваю, что их и меняют регулярно, а не как у нас носят месяцами. К тому же немцы надевают маски правильно, в отличии от того что твориться у нас. Поэтому от ношения масок в Германии толк есть, а у нас это маскарад для губернатора.
29.10.2020 12:38
- гость -
Врёшь. Швеция, смертность от ковида 5.04%
Россия 1.73 %.
Ограничения в Швеции уже ввели, после того как поняли, что бездействие не помогает.
Швеция вообще не вводила локдаун, смертность на том же уровне
Лекарства в аптеках у них отсутствуют? Скорая по два дня не приезжает? В подвалах больниц очередь из трупов на вскрытие?
29.10.2020 12:32
- гость -
А в прошлом году сколько с пневмониями и орви лежало в госпиталях?
И коек тогда меньше было. Доходит?
Вот и ЗАГСы теперь по воскресеньям будут умерших оформлять,а между тем,добавка 10 умерших на край вроде к этому не располагает.Доходит?
Россия 1.73 %.
Ну, ну
Алтайский край
Заразилось 216
Умерло 14
Хватит ума посчитать сколько это в процентах будет.
29.10.2020 12:47
- гость -
Таких убогих математиков нужно заново отправлять в школу.
29.10.2020 12:45
Гость
А в прошлом году сколько с пневмониями и орви лежало в госпиталях?
И коек тогда меньше было. Доходит?
Шо, каждый год количество должно быть обязательно одинаковым? Ты статистику посмотри по годам. Про свиной грипп, гонконгский.
От неоказаной вовремя медпомощи сейчас умирает народу больше чем обычно. Потому как медицина в ступоре после полугодичного бездействия. Плюсом народ накрутили с этой короной, а еще и сезонные ОРВИ и грипп, как итог скорая не вывозит и в поликлиниках атас, причем здоровые и не очень в одних очередях. Результат увы плачевный.
29.10.2020 12:14
гоги
Данные регионального штаба вызывают взрыв мозга. Доколе нам в уши будут лить неприкрытое вранье?
Если показать истинное положение, приедут представители из Москвы и выгонят с волчьим билетов. Поэтому будут врать до последнего.
Сразу видно по вашему комментарию, как считают "хорошие показатели" в Минздраве края! В школе начальной из СССР учили по другому - "За весь период в крае скончались 748 человек, заболело 18 781 человек" след 748/18781 = 3.98%
29.10.2020 12:42
- гость -
а у нас это маскарад для губернатора.
Вот тоже не понимаю, почему с населением не работают, а только кошмарят новостями.
Но у нас ещё люди такие, с соплями, температурой идёт на работу, едет в транспорте и т.д., знаю таких людей, позиция: мне наплевать на окружающих, вот такая тенденция.
29.10.2020 12:16
- гость -
Прекратите эту вонь. Швеция вообще не вводила локдаун, смертность на том же уровне, экономике ущерб минимальный.
Швеция: население 10,15 млн человек, смертность от ковида 5927 человек.
Алтайский край: население 2,32 млн человек, смертность от и с ковидом 748 человек.
В Швеции смертность в пересчете на все население 0,058%, в Алтайском крае 0,032%.
Пока в 2 раза меньше.
Но есть вопрос подсчетов, кого признают умершим там, и кого у нас. И всех ли посчитали там и у нас.
В этой информации очередная Игра цифрами. Не более.
29.10.2020 12:32
- гость -
29.10.2020 12:02
- гость -
90% от 5000 коек это 4500 человек
До тебя тяжело доходит, что лежат еще с пневмониями и ОРВИ, у которых ковид не обнаружен.
Что они делают с просто пневмонией в ковидных госпиталях, заразу цепляют? Простая пневмония до этого лечилась в терапии. Или это не просто пневмония, но про это не принято говорить, что бы отчёты не портить.
29.10.2020 13:00
- гость -
Шведской статистике не верю. Единственная страна, у которой неизвестно число выздоровевших от ковида. Даже Великобритания стала давать данные, а Швеция -нет.
Но у нас ещё люди такие, с соплями, температурой идёт на работу, едет в транспорте
В крае люди нищие. Они если сегодня работать не будут, то завтра им будет жрать нечего, а послезавтра у них банк квартиру ипотечную отберёт. Поможет только всеобщий двухнедельный карантин с поддержкой граждан.
29.10.2020 13:09
- гость -
Эта власть будет до последнего упираться, но ЧС вводить, а тем более платить народу, не будет.
29.10.2020 13:17
Alex1976
За что тебе платить-то?
— Одно из двух, — или пациент жив, или он умер. Если он жив — он останется жив или он не останется жив. Если он мёртв — его можно оживить или нельзя оживить
Что тут думать?
потому что "лучшая" медсистема и система управления в случае ЧС провалилась
просто то, что в спокойном режиме создавалось десятилетиями, было просто уничтожено, и всё...
29.10.2020 13:09
- гость -
Не верь конечно. В Швеции все умерли давно. То что мы видим- это голограмма. Все в фотошопе нарисовано. И в Белорусии все умерли. А Лукшенко Безруков переодетый изображает на мосфильме.
29.10.2020 13:09
- гость -
В крае люди нищие. Они если сегодня работать не будут, то завтра им будет жрать нечего, а послезавтра у них банк квартиру ипотечную отберёт. Поможет только всеобщий двухнедельный карантин с поддержкой граждан.
Да такого не будет, в первую очередь наших людей не посадить на жёсткий карантин.
Наши люди неуправляемые.
29.10.2020 13:24
- гость -
Не чешите. В Европе и США заболеваемость сейчас в разы больше.
Но у нас ещё люди такие, с соплями, температурой идёт на работу, едет в транспорте и т.д., знаю таких людей, позиция: мне наплевать на окружающих, вот такая тенденция.
так если он не пойдет на работу то его уволят...
капитаизмЪ аднакА
29.10.2020 13:21
- гость -
29.10.2020 13:17
Alex1976
За что тебе платить-то?
Правильно, платить надо только ворам из едрисни.
так если он не пойдет на работу то его уволят...
капитаизмЪ аднакА
Есть больничный лист.
Есть больничный лист.
это если он в белую работает
да и от часто болеющих наемных работников при первой возможности работодатели избавляются...
Отсюда вывод(из комментариев)- все жаждут денег, дайте им деньги и они заткнутся, да ещё маски бесплатно.
Вы что то тормозите, вам про то что она делала давно было сказано.
Что не так у нас с медициной в Алтайском крае? На Новосибирск посмотрите - количество тяжелых и на ИВЛ в разы меньше. Попов, ау, ну в причинах давно нужно разобраться и соответствующиемеры принять!
Орви 2 недели, вчера на кт внебольничная пневмония и 25% поражения лёгких, на мазок сказали не надо и так все понятно. Лечение и самоизоляция дома. И таки не только я....
29.10.2020 14:11
- гость -
Орви 2 недели, вчера на кт внебольничная пневмония и 25% поражения лёгких, на мазок сказали не надо и так все понятно. Лечение и самоизоляция дома. И таки не только я....
Выздоравливайте!!!!
29.10.2020 14:02
- гость -
Что не так у нас с медициной в Алтайском крае?
Не медицина, а распределение населения. В Новосибирской области большая часть населения живет в областном центре.
- гость -
"Никто не собирается вас спасать, власти заняты спасением своих кошельков.
А на обслуживание трубы с газом нефтью еще рыжий говорил , что нужны только 40 миллионов. Опять же чем меньше стариков, помнящих СССР , тем лучше,и молодежь уже взрастили паразитами." - точно!!!+++
29.10.2020 12:42
- гость -
Верно. Только в Германии носят медицинские маски, а не самошитую хрень. Подозреваю, что их и меняют регулярно, а не как у нас носят месяцами.
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Так носите медицинские маски и меняйте регулярно. Или кто за вас должен это делать?
Пятеро родственников болеют тяжело, еще трое легко - у всех несомненный ковид, все симптомы налицо. В частном порядке врачи говорят, что, конечно, это ковид. А диагноз такой - только у одного. У остальных ОРВИ или двусторонняя пневмония.
Человек с температурой 39 и сатурацией 92 должен идти ногами в поликлинику, чтобы продлить больничный. Для госпитализации, говорят, показаний нет.
В поликлинике выписывают пачку антибиотиков, арбидол и гриппферон.
Ничего из этого списка не помогает при ковиде.
Все нормально с нашей медициной, да?
29.10.2020 14:56
- гость -
Все нормально с нашей медициной, да?
О, вы только столкнулись? Поздравляю с открытием глаз.
Минимум треть населения через это уже прошли...
14 октября поставили Covid.Прошло две недели.Каждый день звоню в 1 поликлинике.Ждите врача.Так никто и не пришёл.Со мною дома просидели 2 недели дети.Звоню в Роспотребнадзор и Центр гигиены, говорят что у них нет данных на меня.Так как нет данных тесты детям и мне не делают.
и так везде
А может и правильно, что статистику занижают? "Че т я очкую, Славик".