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Новости

Еще 14 заболевших коронавирусом скончались в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки зафиксировали 216 новых случаев заражения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 216 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Общее число инфицированных, по данным на 29 октября, составляет 18 781 человек.

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 83, Бийск – 23, Рубцовск – 17, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Алейск, Славгород – по 8 заболевших, Благовещенский, Первомайский районы – по 7 заболевших, Белокуриха – 6, Алтайский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Тальменский, Троицкий, Чарышский районы – по 4 заболевших, Алейский, Быстроистокский, Поспелихинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Косихинский, Петропавловский, Советский район – по одному заболевшему.

Также за сутки умерли 14 пациентов. За весь период в крае скончались 748 человек, в том числе 361 – от коронавируса, 383 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе. Выздоровели 15 936 человек, из них за сутки – 122.

На 29 октября на лечении в госпиталях находятся 2093 человека, из которых 480 – в тяжелом состоянии, 151 – подключен к аппаратам ИВЛ.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае временно приостановили оказание плановой медицинской помощи.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.10.2020 12:02
- гость -

Коечный фонд в крае составляет порядка 5000 мест. (Открытие в ТРЦ ковидного госпиталя на 600 мест позволит увеличить коечный фонд до 5,6 тысячи мест)

На лечении в госпиталях находятся 2093 человека

Коечный фонд заполнен на 90%


2093 человека это 90% от 2325 коек

90% от 5000 коек это 4500 человек

Тот самый случай, когда срочно нужно согласовать с Минздравом, как врать дальше

29.10.2020 12:03
- гость -

Пока не будут оказывать помощь больным на начальной стадии, пока болезнь не перешла в тяжелую, особенно людям с ослабленной иммунной системой, так и будут нас информировать о повышенной смертности!

29.10.2020 12:06
- гость -

Пока у нас тряпки на рожу вешают в надежде зашиться от вируса. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что власти страны вводят для населения новый жесткий карантин начиная со 2 ноября (понедельник). Канцлер рассказала и о мерах поддержки: в числе прочего, малому бизнесу возместят убытки в объеме до 75 процентов от обыкновенного.

29.10.2020 12:09
ПЕТР

29.10.2020 12:03
- гость
"Пока не будут оказывать помощь больным на начальной стадии"

Да не будут, потому что "лучшая" медсистема и система управления в случае ЧС провалилась. Работает всё только по факту..

29.10.2020 12:09
ПЕТР

29.10.2020 12:03
- гость
"Пока не будут оказывать помощь больным на начальной стадии"

Да не будут, потому что "лучшая" медсистема и система управления в случае ЧС провалилась. Работает всё только по факту..

29.10.2020 12:11
- гость -

Недели 2 прошло с момента как Томенко ездил с инспекцией в полуклиники города.

Как у нас сейчас обстоят дела с очередями? С вызовом на дом? с вызовом скорой помощи?

29.10.2020 12:14
гоги

Данные регионального штаба вызывают взрыв мозга. Доколе нам в уши будут лить неприкрытое вранье?

29.10.2020 12:15
- гость -

29.10.2020 12:09
ПЕТР
29.10.2020 12:03
- гость
"Пока не будут оказывать помощь больным на начальной стадии"

Ещё и плановую медицинскую помощь отменили. Что вообще происходит?

29.10.2020 12:16
- гость -

Прекратите эту вонь. Швеция вообще не вводила локдаун, смертность на том же уровне, экономике ущерб минимальный.
Те меры которые у нас проводят, опрыскивание дорог и масочки в общественных местах, никого не уберегут.

29.10.2020 12:17
- гость -

Получается по статистике смертность в Алтайском крае около 4%, а по России 1,7% что то не складывается по цифрам. Или заболевших больше или не лечат больных.

29.10.2020 12:20
- гость -

Никто не собирается вас спасать, власти заняты спасением своих кошельков.
А на обслуживание трубы с газом нефтью еще рыжий говорил , что нужны только 40 миллионов. Опять же чем меньше стариков, помнящих СССР , тем лучше,и молодежь уже взрастили паразитами.

29.10.2020 12:22
гость

Или заболевших больше или не лечат больных

плюс отсутствие антибиотиков, полгода не работала медицина, это важный фактор

29.10.2020 12:24
Семен

смотрите на это по другому - создается коллективный иммунитет, минимум помощи, максимум заболевших дай бог что это не так.

29.10.2020 12:26
- гость -

Люди, Вы сами себя нагнетаете! Не надо себя накручивать опасностью этого вируса! Да, вирус есть и может он опасен. Кто считает нужным - носите маски, применяйте антисептики. Самое главное, не надо устраивать панику, истерику и не надо бездумно вызывать скорую и есть горстями таблетки! Вы же сами подрываете свой иммунитет страхом! Я не врач и уже не молод, но воспринимаю все спокойно!
Чаще находитесь на свежем воздухе, чаще улыбайтесь и радуйтесь жизни!

29.10.2020 12:27
- гость -

Доколе нам в уши будут лить неприкрытое вранье?

Пока злобная толпа не соберётся и не повыкидывает врунов из голубого дома в мусорные бачки враньё продолжится.

29.10.2020 12:28
Гость

Верно пишите, надо лечить на начальных этапах, а люди с тяжелой степенью только в стационар попадают.

29.10.2020 12:29
- гость -


29.10.2020 12:24
Семен
Вот почему то у меня как раз и складывается впечатление, что правительство и пустило все на самотек для результата: кто выживет, тот выживет и будет жить, а кто ... ну что поделаешь... Это лично мое мнение и я не утверждаю ничего!!!

29.10.2020 12:30
- гость -

Болеют все и не раз. Лекарства исчезают.

29.10.2020 12:31
гость

Про Германию и карантин, ну там тоже заставляют маски носить, нет маски, штраф.

29.10.2020 12:32
- гость -

29.10.2020 12:02
- гость -
90% от 5000 коек это 4500 человек

До тебя тяжело доходит, что лежат еще с пневмониями и ОРВИ, у которых ковид не обнаружен.

29.10.2020 12:33
гость


29.10.2020 12:24
Семен
смотрите на это по другому - создается коллективный иммунитет

Но это не про ковид19, через два-четыре месяца, кто болел, тоже заболевают((.

29.10.2020 12:34
гость

Чаще находитесь на свежем воздухе, чаще улыбайтесь и радуйтесь жизни!

Это точно!

29.10.2020 12:38
- гость -

29.10.2020 12:16
- гость -
Прекратите эту вонь. Швеция вообще не вводила локдаун, смертность на том же уровне, экономике ущерб минимальный.

Они со своей организацией системы здравоохранения и уровнем медицины могут себе это позволить.

29.10.2020 12:42
- гость -

Про Германию и карантин, ну там тоже заставляют маски носить, нет маски, штраф.

Верно. Только в Германии носят медицинские маски, а не самошитую хрень. Подозреваю, что их и меняют регулярно, а не как у нас носят месяцами. К тому же немцы надевают маски правильно, в отличии от того что твориться у нас. Поэтому от ношения масок в Германии толк есть, а у нас это маскарад для губернатора.

29.10.2020 12:43
- гость -

29.10.2020 12:38
- гость -

Врёшь. Швеция, смертность от ковида 5.04%
Россия 1.73 %.
Ограничения в Швеции уже ввели, после того как поняли, что бездействие не помогает.

29.10.2020 12:44
- гость -

Швеция вообще не вводила локдаун, смертность на том же уровне

Лекарства в аптеках у них отсутствуют? Скорая по два дня не приезжает? В подвалах больниц очередь из трупов на вскрытие?

29.10.2020 12:45
Гость

29.10.2020 12:32
- гость -
А в прошлом году сколько с пневмониями и орви лежало в госпиталях?
И коек тогда меньше было. Доходит?
Вот и ЗАГСы теперь по воскресеньям будут умерших оформлять,а между тем,добавка 10 умерших на край вроде к этому не располагает.Доходит?

29.10.2020 12:47
- гость -

Россия 1.73 %.
Ну, ну

Алтайский край
Заразилось 216
Умерло 14
Хватит ума посчитать сколько это в процентах будет.

29.10.2020 12:51
- гость -

29.10.2020 12:47
- гость -

Таких убогих математиков нужно заново отправлять в школу.

29.10.2020 12:54
- гость -

29.10.2020 12:45
Гость
А в прошлом году сколько с пневмониями и орви лежало в госпиталях?
И коек тогда меньше было. Доходит?

Шо, каждый год количество должно быть обязательно одинаковым? Ты статистику посмотри по годам. Про свиной грипп, гонконгский.

29.10.2020 12:56
Alex1976

От неоказаной вовремя медпомощи сейчас умирает народу больше чем обычно. Потому как медицина в ступоре после полугодичного бездействия. Плюсом народ накрутили с этой короной, а еще и сезонные ОРВИ и грипп, как итог скорая не вывозит и в поликлиниках атас, причем здоровые и не очень в одних очередях. Результат увы плачевный.

29.10.2020 12:56
- гость -

29.10.2020 12:14
гоги
Данные регионального штаба вызывают взрыв мозга. Доколе нам в уши будут лить неприкрытое вранье?

Если показать истинное положение, приедут представители из Москвы и выгонят с волчьим билетов. Поэтому будут врать до последнего.

29.10.2020 12:58
ПЕТР

Сразу видно по вашему комментарию, как считают "хорошие показатели" в Минздраве края! В школе начальной из СССР учили по другому - "За весь период в крае скончались 748 человек, заболело 18 781 человек" след 748/18781 = 3.98%

29.10.2020 12:58
гость


29.10.2020 12:42
- гость -
а у нас это маскарад для губернатора.

Вот тоже не понимаю, почему с населением не работают, а только кошмарят новостями.
Но у нас ещё люди такие, с соплями, температурой идёт на работу, едет в транспорте и т.д., знаю таких людей, позиция: мне наплевать на окружающих, вот такая тенденция.

29.10.2020 13:00
- гость -

29.10.2020 12:16
- гость -
Прекратите эту вонь. Швеция вообще не вводила локдаун, смертность на том же уровне, экономике ущерб минимальный.

Швеция: население 10,15 млн человек, смертность от ковида 5927 человек.
Алтайский край: население 2,32 млн человек, смертность от и с ковидом 748 человек.
В Швеции смертность в пересчете на все население 0,058%, в Алтайском крае 0,032%.
Пока в 2 раза меньше.
Но есть вопрос подсчетов, кого признают умершим там, и кого у нас. И всех ли посчитали там и у нас.

29.10.2020 13:01
- гость -

В этой информации очередная Игра цифрами. Не более.

29.10.2020 13:06
- гость -

29.10.2020 12:32
- гость -
29.10.2020 12:02
- гость -
90% от 5000 коек это 4500 человек

До тебя тяжело доходит, что лежат еще с пневмониями и ОРВИ, у которых ковид не обнаружен.

Что они делают с просто пневмонией в ковидных госпиталях, заразу цепляют? Простая пневмония до этого лечилась в терапии. Или это не просто пневмония, но про это не принято говорить, что бы отчёты не портить.

29.10.2020 13:09
- гость -

29.10.2020 13:00
- гость -

Шведской статистике не верю. Единственная страна, у которой неизвестно число выздоровевших от ковида. Даже Великобритания стала давать данные, а Швеция -нет.

29.10.2020 13:09
- гость -

Но у нас ещё люди такие, с соплями, температурой идёт на работу, едет в транспорте

В крае люди нищие. Они если сегодня работать не будут, то завтра им будет жрать нечего, а послезавтра у них банк квартиру ипотечную отберёт. Поможет только всеобщий двухнедельный карантин с поддержкой граждан.

29.10.2020 13:17
Alex1976

29.10.2020 13:09
- гость -
Эта власть будет до последнего упираться, но ЧС вводить, а тем более платить народу, не будет.

29.10.2020 13:21
- гость -

29.10.2020 13:17
Alex1976

За что тебе платить-то?

29.10.2020 13:22
Пpoxoдимeц

— Одно из двух, — или пациент жив, или он умер. Если он жив — он останется жив или он не останется жив. Если он мёртв — его можно оживить или нельзя оживить

Что тут думать?

29.10.2020 13:24
- гость -

потому что "лучшая" медсистема и система управления в случае ЧС провалилась

просто то, что в спокойном режиме создавалось десятилетиями, было просто уничтожено, и всё...

29.10.2020 13:24
- гость -

29.10.2020 13:09
- гость -

Не верь конечно. В Швеции все умерли давно. То что мы видим- это голограмма. Все в фотошопе нарисовано. И в Белорусии все умерли. А Лукшенко Безруков переодетый изображает на мосфильме.

29.10.2020 13:25
гость


29.10.2020 13:09
- гость -
В крае люди нищие. Они если сегодня работать не будут, то завтра им будет жрать нечего, а послезавтра у них банк квартиру ипотечную отберёт. Поможет только всеобщий двухнедельный карантин с поддержкой граждан.

Да такого не будет, в первую очередь наших людей не посадить на жёсткий карантин.
Наши люди неуправляемые.

29.10.2020 13:26
- гость -

29.10.2020 13:24
- гость -

Не чешите. В Европе и США заболеваемость сейчас в разы больше.

29.10.2020 13:30
- гость -

Но у нас ещё люди такие, с соплями, температурой идёт на работу, едет в транспорте и т.д., знаю таких людей, позиция: мне наплевать на окружающих, вот такая тенденция.

так если он не пойдет на работу то его уволят...
капитаизмЪ аднакА

29.10.2020 13:31
- гость -

29.10.2020 13:21
- гость -
29.10.2020 13:17
Alex1976

За что тебе платить-то?


Правильно, платить надо только ворам из едрисни.

29.10.2020 13:32
гость

так если он не пойдет на работу то его уволят...
капитаизмЪ аднакА

Есть больничный лист.

29.10.2020 13:34
- гость -

Есть больничный лист.

это если он в белую работает
да и от часто болеющих наемных работников при первой возможности работодатели избавляются...

29.10.2020 13:50
Гость

Отсюда вывод(из комментариев)- все жаждут денег, дайте им деньги и они заткнутся, да ещё маски бесплатно.

29.10.2020 13:55
- гость -

Вы что то тормозите, вам про то что она делала давно было сказано.

29.10.2020 14:02
- гость -

Что не так у нас с медициной в Алтайском крае? На Новосибирск посмотрите - количество тяжелых и на ИВЛ в разы меньше. Попов, ау, ну в причинах давно нужно разобраться и соответствующиемеры принять!

29.10.2020 14:11
- гость -

Орви 2 недели, вчера на кт внебольничная пневмония и 25% поражения лёгких, на мазок сказали не надо и так все понятно. Лечение и самоизоляция дома. И таки не только я....

29.10.2020 14:26
гость


29.10.2020 14:11
- гость -
Орви 2 недели, вчера на кт внебольничная пневмония и 25% поражения лёгких, на мазок сказали не надо и так все понятно. Лечение и самоизоляция дома. И таки не только я....

Выздоравливайте!!!!

29.10.2020 14:36
- гость -

29.10.2020 14:02
- гость -
Что не так у нас с медициной в Алтайском крае?

Не медицина, а распределение населения. В Новосибирской области большая часть населения живет в областном центре.

29.10.2020 14:40
гость


- гость -

"Никто не собирается вас спасать, власти заняты спасением своих кошельков.
А на обслуживание трубы с газом нефтью еще рыжий говорил , что нужны только 40 миллионов. Опять же чем меньше стариков, помнящих СССР , тем лучше,и молодежь уже взрастили паразитами." - точно!!!+++

29.10.2020 14:44
- гость -

29.10.2020 12:42
- гость -

Верно. Только в Германии носят медицинские маски, а не самошитую хрень. Подозреваю, что их и меняют регулярно, а не как у нас носят месяцами.
-----
Так носите медицинские маски и меняйте регулярно. Или кто за вас должен это делать?

29.10.2020 14:56
- гость -

Пятеро родственников болеют тяжело, еще трое легко - у всех несомненный ковид, все симптомы налицо. В частном порядке врачи говорят, что, конечно, это ковид. А диагноз такой - только у одного. У остальных ОРВИ или двусторонняя пневмония.
Человек с температурой 39 и сатурацией 92 должен идти ногами в поликлинику, чтобы продлить больничный. Для госпитализации, говорят, показаний нет.
В поликлинике выписывают пачку антибиотиков, арбидол и гриппферон.
Ничего из этого списка не помогает при ковиде.

Все нормально с нашей медициной, да?

29.10.2020 15:35
- гость -

29.10.2020 14:56
- гость -
Все нормально с нашей медициной, да?

О, вы только столкнулись? Поздравляю с открытием глаз.
Минимум треть населения через это уже прошли...

29.10.2020 16:20
Гость

14 октября поставили Covid.Прошло две недели.Каждый день звоню в 1 поликлинике.Ждите врача.Так никто и не пришёл.Со мною дома просидели 2 недели дети.Звоню в Роспотребнадзор и Центр гигиены, говорят что у них нет данных на меня.Так как нет данных тесты детям и мне не делают.

29.10.2020 19:00
гость

и так везде

29.10.2020 19:03
- гость -

А может и правильно, что статистику занижают? "Че т я очкую, Славик".

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