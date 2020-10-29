За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 216 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Общее число инфицированных, по данным на 29 октября, составляет 18 781 человек.

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 83, Бийск – 23, Рубцовск – 17, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Алейск, Славгород – по 8 заболевших, Благовещенский, Первомайский районы – по 7 заболевших, Белокуриха – 6, Алтайский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Тальменский, Троицкий, Чарышский районы – по 4 заболевших, Алейский, Быстроистокский, Поспелихинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Косихинский, Петропавловский, Советский район – по одному заболевшему.

Также за сутки умерли 14 пациентов. За весь период в крае скончались 748 человек, в том числе 361 – от коронавируса, 383 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе. Выздоровели 15 936 человек, из них за сутки – 122.

На 29 октября на лечении в госпиталях находятся 2093 человека, из которых 480 – в тяжелом состоянии, 151 – подключен к аппаратам ИВЛ.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае временно приостановили оказание плановой медицинской помощи.