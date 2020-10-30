19-летнего парня подозревают в краже из дома собственного друга в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Алейске 19-летнего парня подозревают в краже из дома собственного друга – злоумышленник украл квадрокоптер, 6 тысяч рублей и копилку с мелочью.

Накануне в дежурную часть поступило заявление о краже от жительницы города – по ее словам, к ней в дом проник вор. В ходе оперативно-разыскных мероприятия полиция задержала 19-летнего парня, который, как оказалось, был близко знаком с сыном потерпевшей. Поздно вечером подозреваемый разбил окно в веранде, залез через него и вынес имущество.

Задержанный полностью признал свою вину и вернул украденное законному хозяину. По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 "Кража" и теперь жителю Алейска грозит до пяти лет тюрьмы, пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.