В Барнауле автомобиль протаранил автобусную остановку

Вечером 31 октября в Барнауле водитель врезался в остановку общественного транспорта возле дома № 250 по улице Антона Петрова. По предварительной информации, в момент происшествия на остановке никого не было.

О произошедшем рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул". По их словам, на место ДТП оперативно приехали сотрудники полиции и скорой помощи.

Кроме того, в сообществе пишут о якобы двух погибших пассажирах, которые находились в автомобиле, однако пресс-служба ГИБДД пока не дала официальных комментариев по происшествию.

Как ранее сообщил amic.ru, 30 октября на трассе Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали восемь пассажиров. Всем потребовалась помощь медиков.