Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе Бийск – Новокузнецк

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло на трассе Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк утром 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Установлено, что водитель автобуса King Long, движущийся по рейсу Таштагол – Новокузнецк, не выбрал безопасную скорость движения под конкретные дорожные условия, не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии пострадали восемь пассажиров. Всем потребовалась помощь медиков. Правоохранители проводят проверку по данному ДТП.

Ранее в Барнауле на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Молодежной столкнулись автобус ПАЗ маршрута № 24 и фургон "Газель". Тогда в аварии пострадал пенсионер.