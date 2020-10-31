Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе Бийск – Новокузнецк

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло на трассе Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк утром 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Установлено, что водитель автобуса King Long, движущийся по рейсу Таштагол – Новокузнецк, не выбрал безопасную скорость движения под конкретные дорожные условия, не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого транспортное средство опрокинулось.
В результате аварии пострадали восемь пассажиров. Всем потребовалась помощь медиков. Правоохранители проводят проверку по данному ДТП.
Ранее в Барнауле на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Молодежной столкнулись автобус ПАЗ маршрута № 24 и фургон "Газель". Тогда в аварии пострадал пенсионер.
Комментарии
Как всегда. Погода.
Ладно, водитель не учел погодные условия, а где дорожные службы? Почему трасса не приведена в должный порядок? Почему всегда дорожное начальство остается в стороне?
Потому что не возможно физически в одночасье почистить все дороги, самому трудно догадаться, и не задавать глупых вопросов.
31.10.2020 11:35
- гость -
Когда нет желания работать, то всегда будут оправдания. Плохому танцору всегда что то мешает!