Власти Алтайского края масштабно обновляют автопарк дорожников

На обновление автопарка дорожников и приобретение необходимого оборудования для поддержания функционирования дорог Алтайского края выделено 900 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
На эти средства запланировано приобретение свыше сотни единиц техники, которая необходима для строительства, ремонта и обслуживания дорог в зимний период.
"Более 50 машин, купленных почти на 300 млн рублей из краевого бюджета, будут направлены для содержания улично-дорожной сети в Барнауле, Бийске, Рубцовске и муниципалитетах с наибольшей снегозаносимостью, – уточнили в министерстве. – В основном это тракторы МТЗ, КДМ, автогрейдеры и погрузчики".
На дополнительные средства из федерального бюджета в региональные ДСУ купят два асфальтобетонных завода, шнекороторы, передвижную компрессорную станцию, оборудование для ямочного ремонта и другую технику.
Планируется, что все закупки будут совершены до конца ноября 2020 года.
Комментарии
"Власти" Алтайского края слов не жалеют, но первый же снегопад всё покажет.
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«Мы не успеваем ликвидировать последствия снегопадов. Обстановка тяжелая, неблагоприятная, погода плохая. Нынешняя система очистки, например Барнаула, не готова должным образом справляться с последствиями стихии. Эта система не способна работать, и то, что мы делаем, не годится», – признал губернатор.