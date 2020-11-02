Власти Алтайского края масштабно обновляют автопарк дорожников

На обновление автопарка дорожников и приобретение необходимого оборудования для поддержания функционирования дорог Алтайского края выделено 900 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

На эти средства запланировано приобретение свыше сотни единиц техники, которая необходима для строительства, ремонта и обслуживания дорог в зимний период.

"Более 50 машин, купленных почти на 300 млн рублей из краевого бюджета, будут направлены для содержания улично-дорожной сети в Барнауле, Бийске, Рубцовске и муниципалитетах с наибольшей снегозаносимостью, – уточнили в министерстве. – В основном это тракторы МТЗ, КДМ, автогрейдеры и погрузчики".

На дополнительные средства из федерального бюджета в региональные ДСУ купят два асфальтобетонных завода, шнекороторы, передвижную компрессорную станцию, оборудование для ямочного ремонта и другую технику.

Планируется, что все закупки будут совершены до конца ноября 2020 года.