Яблоки с опасным вредителем ввезли в Алтайский край

Специалисты испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ выявили опасного вредителя в крупной партии яблок, ввезенной в Алтайский край. Исследователи установили, что она поражена калифорнийской щитовкой.

Как сообщили в пресс-службе лаборатории, партия продукции была задержана 28 октября. Общий вес продукции составлял 720 килограммов.

"Употребление в пищу таких фруктов совершенно безопасно, – заверили местных жителей в региональном Россельхознадзоре. – Опасны щитовки только в посадочном материале".

Калифорнийская щитовка признана опасным карантинным вредителем. Ей подвержены около 150 видов различных растений. Из плодовых чаще всего вредит яблоне, груше, сливе, черешне и абрикосу. Повреждает стволы, листья, плоды, ветви.