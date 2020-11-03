Минздрав проводит проверку по факту смерти врача горбольницы № 10 в Барнауле

Министерство здравоохранения Алтайского края проведет проверку по факту смерти и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова. К разбирательству привлекут профильных краевых экспертов.

"С результатами проверки могут быть ознакомлены только законные представители пациента лично при обращении в Министерство здравоохранения Алтайского края.

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинского помощи, состоянии его здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну", – говорится в сообщении регионального Минздрава.

Напомним, что родственники Юрия Кочетова рассказали, что когда врач был в тяжелом состоянии, его не отпускали на больничный, мотивируя это тем, что работать будет некому. 2 ноября мужчина умер. Его родные обратились в прокуратуру.