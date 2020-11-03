Житель Бийска незаконно хранил оружие и покушался на жизнь полицейских

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Мужчина разбил стекло в машине своего знакомого и на место для разбирательства прибыли участковые. Хозяин дома наставил на них ружье и стал угрожать.

"Полицейским удалось скрыться за надворными постройками на территории усадьбы, однако мужчина стал преследовать стражей порядка и, несмотря на предупредительный выстрел из табельного оружия, прицельно выстрелил в них. Довести преступный умысел на убийство обвиняемому не удалось по независящим причинам – сотрудникам полиции удалось увернуться от выстрела", – рассказали в СК.

При обыске в доме нарушителя обнаружили патроны, обрез и две банки со взрывчатым веществом. Своей вины мужчина не признал, но это не спасет его от суда.