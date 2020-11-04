Путин поддержал идею закрепить в ООН защиту чувств верующих

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева о закреплении защиты прав верующих на международном уровне. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, муфтий попросил президента предложить ООН ввести во входящих в организацию странах ответственность за оскорбление чувств верующих, как это сделано в России.

"Надо продумать это, – одобрил инициативу Путин. – Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме".

Как ранее писал amic.ru, президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он заявил, что в стране от карикатур не откажутся.

Кадыров в ответ на это обвинил Макрона в религиозных провокациях и даже выразил готовность покинуть пост главы Чечни, "пострадать или отдать жизнь" за право высказывать свое мнение как мусульманин. Еще жестче выразился экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов, назвав французского лидера тварью.

Позднее Макрон попытался оправдаться за слова о карикатурах на пророка Мухаммеда, которые были очень жестко восприняты многими известными мусульманами.