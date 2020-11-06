На Алтае начался полномасштабный учет аргали

Аргали / Фото: Алексей Кужлеков / Сайлюгемский национальный парк

В Сайлюгемском национальном парке стартовал полномасштабный учет численности алтайского горного барана, сообщили amic.ru в пресс-службе особо охраняемой территории.

В состав экспедиции вошли пять человек. Планируется, что они проведут в алтайских горах от 7 до 10 дней. Этого должно хватить, чтобы провести мониторинг на обозначенных участках обитания аргали.

"В начале ноября у аргали начинается активная фаза гона. Обычно, за исключением этого периода, самки и самцы обитают отдельными стадами, – рассказал старший научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев. – Сейчас мы фиксируем крупные смешанные стада различного половозрастного состава. Животные объединяются в группы, что упрощает проведение визуального подсчета".

Алтайский горный баран (аргали) – крупнейший подвид архара. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, близкий к уязвимому положению, в России имеет статус редкого, особо охраняемого подвида, находящегося под угрозой исчезновения.

В 2019 году на Хребте Сайлюгем насчитали 1304 особи аргали. Это подавляющее большинство популяции на территории Алтая и Тувы. Всего в этих регионах зарегистрирован 1421 алтайский горный баран.