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Новости

Томенко ответил на вопрос об отставке главы алтайского Минздрава

, ИА "Амител"
Губернатор обозначил свою позицию по поводу кадровых вопросов
Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли возможная отставка министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. На встрече с губернатором присутствовали представители нескольких СМИ, в том числе amic.ru.

Томенко однозначно обозначил свою позицию, заявив, что отставка Попова, как и других министров, не рассматривалась. Правительство сосредоточено на многих задачах, но замены ключевых кадров среди них нет, заверил губернатор.

"За последнее время ситуация по сравнению с сентябрем в медицине изменилась в лучшую сторону в разы по сравнению с сентябрем. Уже 30 учреждений в крае переделали под ковидные госпитали. Организационных вопросов было решено огромное количество в последнее время. Кадровый вопрос все последние дни преследует меня. Люди советуют в соцсетях отправить министра здравоохранения Дмитрий Попова в Красноярск. Но это понятно говорит об эмоциональной напряженности в обществе. Но министерство работает и проделало огромную работу для улучшения ситуации. Поэтому кадровых перестановок не будет. В отставку никого отправлять не планирую", — сообщил Виктор Томенко.

По словам губернатора, в регионе уменьшается количество больных ОРВИ. Так в начале октября в крае фиксировали около 100 тысяч заболевших в неделю. Сейчас эти показатели почти в два раза меньше. Это позволило снять нагрузку с медиков. Кроме того, снизилось количество вызовов в скорую с 2500 в сутки до 1100.

В октябре amic.ru писал, что петицию с требованием отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова подписали более 4,2 тысячи человек. Ее автор привел негативную оценку работы министра на нынешней и предыдущей должностях. 

1 ноября в Барнауле прошел пикет, одним из лозунгов которого была отставка главы регионального Минздрава.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.11.2020 18:46
- гость -

Нечего их менять. Требовать работу. И платить сдельно.

6.11.2020 18:46
- гость -

6.11.2020 18:56
- гость -

Или сам пусть освободит место.

6.11.2020 18:58
Д’Артаньян

Один за всех и все за одного. Своих не сдаём

6.11.2020 19:08
гость

Своих не снимают

6.11.2020 19:18
- гость -

соболезную Алтайскому краю, из-за этих "красноярских" еще много жителей погибнет

6.11.2020 19:24
- гость -

Одна шобла, кал из одного сортира.

6.11.2020 19:25
Пионер

Министерство захоронения Алтайского края.

З.Ы. Медикам огромное спасибо за их труд. Диме Попову и его шефу плевок в лица

6.11.2020 19:30
ИудаУдавись

6.11.2020 19:38
- гость -

плевал он на наше мнение, друзья дороже

6.11.2020 19:40
- гость -

Forever!

6.11.2020 20:14
Пионер

плевал он на наше мнение, друзья дороже

в данном случае подельники

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