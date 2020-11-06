Томенко ответил на вопрос об отставке главы алтайского Минздрава

Глава Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли возможная отставка министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. На встрече с губернатором присутствовали представители нескольких СМИ, в том числе amic.ru.
Томенко однозначно обозначил свою позицию, заявив, что отставка Попова, как и других министров, не рассматривалась. Правительство сосредоточено на многих задачах, но замены ключевых кадров среди них нет, заверил губернатор.
"За последнее время ситуация по сравнению с сентябрем в медицине изменилась в лучшую сторону в разы по сравнению с сентябрем. Уже 30 учреждений в крае переделали под ковидные госпитали. Организационных вопросов было решено огромное количество в последнее время. Кадровый вопрос все последние дни преследует меня. Люди советуют в соцсетях отправить министра здравоохранения Дмитрий Попова в Красноярск. Но это понятно говорит об эмоциональной напряженности в обществе. Но министерство работает и проделало огромную работу для улучшения ситуации. Поэтому кадровых перестановок не будет. В отставку никого отправлять не планирую", — сообщил Виктор Томенко.
По словам губернатора, в регионе уменьшается количество больных ОРВИ. Так в начале октября в крае фиксировали около 100 тысяч заболевших в неделю. Сейчас эти показатели почти в два раза меньше. Это позволило снять нагрузку с медиков. Кроме того, снизилось количество вызовов в скорую с 2500 в сутки до 1100.
В октябре amic.ru писал, что петицию с требованием отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова подписали более 4,2 тысячи человек. Ее автор привел негативную оценку работы министра на нынешней и предыдущей должностях.
1 ноября в Барнауле прошел пикет, одним из лозунгов которого была отставка главы регионального Минздрава.
Комментарии
Нечего их менять. Требовать работу. И платить сдельно.
Или сам пусть освободит место.
Один за всех и все за одного. Своих не сдаём
Своих не снимают
соболезную Алтайскому краю, из-за этих "красноярских" еще много жителей погибнет
Одна шобла, кал из одного сортира.
Министерство захоронения Алтайского края.
З.Ы. Медикам огромное спасибо за их труд. Диме Попову и его шефу плевок в лица
плевал он на наше мнение, друзья дороже
Forever!
плевал он на наше мнение, друзья дороже
в данном случае подельники