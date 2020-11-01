Барнаульцы вышли на пикет из-за ситуации в краевом здравоохранении. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

1 ноября в Барнауле состоялся согласованный пикет, на котором жители города высказали недовольство сложившейся ситуацией в здравоохранении Алтайского края во время пандемии COVID-19. Фотокорреспондент amic.ru побывал на мероприятии и рассказал, чем именно недовольны жители региона.

Пикет начался в 13:00. Мэрия города согласовала максимально допустимую численность участников 50 человек, однако на мероприятие пришло около 20. За правопорядком на акции следили несколько сотрудников полиции. Сами демонстранты соблюдали социальную дистанцию и использовали защитные маски.

Лозунги на плакатах призывали отправить главу алтайского Минздрава Дмитрия Попова в отставку, решить проблему с оказанием медицинской помощи в Новоалтайске, выдать медикам достойную зарплату и навести порядок с очередями в поликлиниках.

Напомним, что о проведении пикета объявили краевед Данил Дегтярев и представитель общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг. Как пояснил Дегтярев, жителям региона "пора во весь голос заявить о критической ситуации в медицине Алтайского края и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен".