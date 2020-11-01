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Барнаульцы вышли на пикет из-за ситуации в краевом здравоохранении. Фоторепортаж

, ИА "Амител"
Протестующие потребовали отставки Дмитрия Попова и решения проблемы с медицинской помощью в Новоалтайске

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

1 ноября в Барнауле состоялся согласованный пикет, на котором жители города высказали недовольство сложившейся ситуацией в здравоохранении Алтайского края во время пандемии COVID-19. Фотокорреспондент amic.ru побывал на мероприятии и рассказал, чем именно недовольны жители региона.

Пикет начался в 13:00. Мэрия города согласовала максимально допустимую численность участников 50 человек, однако на мероприятие пришло около 20. За правопорядком на акции следили несколько сотрудников полиции. Сами демонстранты соблюдали социальную дистанцию и использовали защитные маски.

Лозунги на плакатах призывали отправить главу алтайского Минздрава Дмитрия Попова в отставку, решить проблему с оказанием медицинской помощи в Новоалтайске, выдать медикам достойную зарплату и навести порядок с очередями в поликлиниках.

Напомним, что о проведении пикета объявили краевед Данил Дегтярев и представитель общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг. Как пояснил Дегтярев, жителям региона "пора во весь голос заявить о критической ситуации в медицине Алтайского края и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.11.2020 14:48
- гость -

Ах Моська знать она сильна, что лает на слона...

1.11.2020 14:53
- гость -

пОпов рыжего корешь Ни чего ему не будет, хоть весь край помрёт

1.11.2020 14:57
Рубцовчанин

У них нет денег Один страх расстроить ВВП

1.11.2020 15:03
- гость -

Попов что единолично угробил всю медицину? А как же другие?

1.11.2020 15:07
гость

Ситуацию это не изменит.
И никакой рост зарплаты медиков знания им не прибавит.
Современная медицина насквозь коммерциализирована, а в медицину пришло поколение сплошь и рядом покупавшее оценки на экзаменах и в конечном итоге - дипломы.
Поэтому самое умное - расчитывать только на себя и самим читать медицинский интернет и литературу, не расчитывая на то, что обряженный в белый халат рвач сделает это лучше тебя.

1.11.2020 15:10
Дюша Метёлкин (covid-19+

а не судьба было заранее сообщеить в соцсетях о пикете? лично пришел бы!!

1.11.2020 15:12
- гость -

1.11.2020 15:07
гость
зачем так цинично. Есть еще настоящие врачи, мало их осталось, но есть.

1.11.2020 15:17
гость

зачем так цинично.
-------
Это реалистично.
Имею личный опыт.
Разочаровавшись во рвачах, перестав к ним ходить и начав разбираться во всём сам, в течение нескольких лет успешно излечил те хронические болезни, которые современная медицина лечить заведомо не умеет, но лишь тянет деньги за них, превращая пациентов в своих постоянных платных клиентов.

1.11.2020 15:18
- гость -

Современная медицина насквозь коммерциализирована

Как и все сферы нашей жизни. Так и должно быть. Остается только с ОМС разобраться. Все дружно отчисляем туда деньги, а в замен ничего. Такого быть не должно.

1.11.2020 15:18
- гость -

Рассматривать деятельность Попова без связи с деятельностью другого прощелыги, того же происхождения, Томенко, это профанация. Искоренять это нужно в комплексе.

1.11.2020 15:22
Пионер

Рассматривать деятельность Попова без связи с деятельностью другого прощелыги, того же происхождения, Томенко, это профанация. Искоренять это нужно в комплексе.

вы так и крови того потребуете, кто тальменку сюда назначил

1.11.2020 15:32
- гость -

вы так и крови того потребуете, кто тальменку сюда назначил

Ну а как без этого? Или вы что думайте, что следующего из бункера пришлют грамотного, трудолюбивого, честного, который бы думал о людях, а не о отчётах в москву?

1.11.2020 15:40
- гость -

А что вы хотели от приблуд
Для них наш край это трамплин

1.11.2020 15:41
Пионер

Ну а как без этого? Или вы что думайте, что следующего из бункера пришлют грамотного, трудолюбивого, честного, который бы думал о людях, а не о отчётах в москву?

Если из бункера пришлю того, кто хоть ложку сам держать может - это уже прорыв. Беда в том, что даже в местном политическом болоте нет кандидатур, которых можно охарактеризовать как достойного человека.
Мой политический выбор - Прусакова. Вряд ли она отличается чем-то от других, зато экстерьер приятный.

1.11.2020 15:41
Гость

Коней на переправе не меняют. Пандемия окончится, потом выводы будут

1.11.2020 15:47
- гость -

Рокировке в правительстве, когда одни и те же люди переставляются на разные сферы:
Мутко облажался в спорте, пошел строительство гробить.
Кудрин вкладывал все бабки в развитие капиталистов, теперь счетную палату возглавляет...
все эти рокировки показывают , что во власти предпочитают своих пусть неумных, а независимые даже умные никому не нужны. Им не нужна сильная Россия, им нужна сильная власть.

1.11.2020 15:47
точный

у нас нет критичности в здравоохранении, пока проводиться плановая мед. помощь населению. Наши врачи самоотверженно работают на всех направлениях. Спасают людей, помогают больным... Огромное спасибо всем медицинским работникам, которые непосредственно помогают людям!!!

1.11.2020 15:57
- гость -

1.11.2020 15:41
Гость

Какие ещё "кони"?!
Ага, парочка гнедых.

1.11.2020 16:10
гость

Дурь! По всей стране сложная ситуация! Что за ерунда: сняли и все: на следующий день все очень хорошо будет

1.11.2020 16:11
- гость -

1.11.2020 15:47
точный
у нас нет критичности в здравоохранении, пока проводится плановая мед. помощь населению.

А она проводится в Алтайском крае?????????????????????
У других- да!
"Мы не закрыли плановую помощь. Это критически важно, потому что мы боремся за жизни тех, у кого совершенно другие заболевания. Врачи уделяют внимание сердцу, травмам и другим заболеваниям. Осенью у нас плановая помощь работает", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.



1.11.2020 16:17
- гость -

1.11.2020 15:41
Пионер
Ну а как без этого? Или вы что думайте, что следующего из бункера пришлют грамотного, кандидатур, которых можно охарактеризовать как достойного человека.
Мой политический выбор - Прусакова. Вряд ли она отличается чем-то от других, зато экстерьер приятный.


А мой член раз в пять приятней. ЧЕМ ЛИЦО прусаковой, кам ин?

1.11.2020 16:20
гость

"...и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен".

Дегтярев прикидывается, или реально не понимает КТО виновен в бардаке, что творится во всех сферах жизни в стране? Если понимает, то плакаты должны быть с другим текстом.

1.11.2020 16:21
- гость -

Надеюсь, вся эта гоп-кампания провела пикет в перерыве в волонтёрской деятельности между доставкой продуктов старикам и мытьём полов в госпитале? Или это не про них. оне только дерьмецо на вентилятор могут?

1.11.2020 16:21
- гость -

1.11.2020 16:11
- гость -
У других- да!

Вы уверены? Челябинская больница, в которой вчера был пожар, это больница для студентов.

1.11.2020 17:00
- гость -

для 15:17
Засланный казачок ? Под такими лозунгами решили окончательно медицину добить или дурак по жизни ? Всегда были врачи "от Бога" и врачи от коммерции . При капитализме большинство " от коммерции " , но это не значит . что они не нужны , всё же большая их часть профессионалы , а не "многоумные" самоучки . Учебники по медицине -это хорошо , но нужны ещё и хорошие наставники , делящиеся накопленными знаниями , чего не вложишь в сухие , профессиональные книги (как и по многим другим профессиям ).Потому сейчас крах во многих профессиях , что отказались от наставничества , и учатся как попало прогуливая лекции на работе .Сначала нужна база , затем опыт .

1.11.2020 17:05
- гость -

1.11.2020 16:21
- гость -
Медикам низкий поклон за их труд и самоотверженность.

Я только имела в виду,что в Алтайском крае остановили оказание плановой медицинской помощи из-за пандемии.

1.11.2020 17:12
- гость -

Азитромицина нет в аптеках!!! Весь ушел за границу!

1.11.2020 17:29
гость

Почему заранее не сообщили что пикет запланировали
Я просто обязан был присутствовать
Очень очень сожалею сейчас
Пусть услышат люди и увидят
ТВ надо пригласить, в наших новостях покажут
Каждый должен знать о том что все все жители края не довольны работой кр. власти
На Фед. канал надо

1.11.2020 17:34
- гость -

Все это пустое. Всё решают хозяева страны. Регионы исполняют указания.

1.11.2020 17:38
- гость -

Вот зачем вы врете? Не знаю, что было раньше, сегодня, 1 октября 2020 года в Диагностическом была идеалочка. В красивой форме белоснежной, молодые, вежливые, с намордниками рэспираторами в капюшонах и масках сварщика, коротко , по существу, была оказана медпомощь, я о такой всю жизнь мечтал.

1.11.2020 17:43
Пионер

А мой член раз в пять приятней. ЧЕМ ЛИЦО прусаковой, кам ин?

А с какой целью ты пробуешь свой чл ен? И почему твой чл ен нравится тебе больше Прусаковой? Понятно. что ты пробовал свой чл ен, но пробовал ли ты Прусакову? Чтоб сравнить? И кам ин я в тебя не буду - я лучше по Прусаковой, чем о вашей теме? Смекаешь, ....сос?

1.11.2020 18:09
гость

Если ОМОН не прихлопнул эту заварушку , то затея власти.

1.11.2020 18:14
- гость -

миндрав должен!!!...
повов дол....
20 чел пришли
пууук... пууук...
гостям нужно в туалет.
нет - они лучше обкакаются чем сознаются


1.11.2020 18:20
гость

1.11.2020 15:41
Гость
Коней на переправе не меняют. Пандемия окончится, потом выводы будут
-
Зачем нам такие кони, если после пандемии все кладбища будут заполнены под завязку. Каленым железом таких коней на мыло.

1.11.2020 18:23
- гость -

Клёны уже не актуальны, да.

1.11.2020 18:28
St

Это реалистично.
Имею личный опыт.
Разочаровавшись во рвачах, перестав к ним ходить и начав разбираться во всём сам, в течение нескольких лет успешно излечил те хронические болезни, которые современная медицина лечить заведомо не умеет, но лишь тянет деньги за них, превращая пациентов в своих постоянных платных клиентов."
///////////
Брат по несчастью, привет! Пониманию вас

1.11.2020 18:30
Глубоко разочарована

У меня ковид, двухсторонняя пневмония, лечусь на дому. Сочувствую врачам, большая нагрузка. Благодарна врачам скорой помощи .Но, к сожалению, среди врачей есть такие гнилые. 14 поликлиника, после подтверждения ковида, меня должны были взять под контроль врач с поликлиники. Пришел "врач" молодой человек прочитал мне лекцию, что я не имела право его беспокоить, а должна была идти с ковидом и пневмонией в поликлинику заражать людей. Как только он увидел у меня телефон в руках, испугался и сбежал из квартиры. А я не снимала и не записывала. Медицинскую помощь не оказал. Такими "врачами" фсб заниматься надо. Он призывает больных распространять короновирус. А ведь кто-то его послушает и пойдет больной распространять заразу. Таким "врачам" не доплаты, а уголовные дела заводить за их деятельность. Когда идут учиться в мед, что военнообязанные и независимо от ситуации должны оказывать мед. помощь - забыли?. Про клятву Гиппократа тоже не помнят? Таких врачевателей гнать из медицины . Я буду добиваться справедливости.
Подтверждаю, что с медицинской помощью у нас в крае провал. Большинство моих знакомых болеют. Занимаются самолечение. Одна знакомая скорую ждала 7 дней. Многие не знают чем болеют и боятся идти в поликлинику подхватить ковид там. Статистическим данным не верю. Вполне возможно, они отличаются от реальных в десятки раз. В преступном развале медицины в первую очередь виноват Путин. А Томенко и Попов продолжают дело путина.

1.11.2020 18:33
- гость -

1.11.2020 17:43
Пионер
А мой член раз в пять приятней. ЧЕМ ЛИЦО прусаковой, кам ин?

А с какой целью ты пробуешь свой чл ен? И почему твой чл ен нравится тебе больше Прусаковой? Понятно. что ты пробовал свой чл ен, но пробовал ли ты Прусакову? Чтоб сравнить? И кам ин я в тебя не буду - я лучше по Прусаковой, чем о вашей теме? Смекаешь, ....сос?


ПионЭЭр, что тебе в рот спускают давно ясно, завязывай у бомжей сосать. Действительно, мой член вкуснее чем ее лицо, сама говорила, пробовать будешь?

1.11.2020 18:46
St

Глубоко разочарована, это вы еще просто врача на дом вызвали и не получив помощь уже глубоко разочарованы.
А бывают ситуации похуже, когда так окажут "помощь", что лучше бы без неё. Бывает, что врачи отправляют на манипуляции, ненужные операции и делают их некачественно, траматично итд.
Тот же ИВЛ поставить могут криво.

1.11.2020 18:57
- гость -

1.11.2020 18:30
Глубоко разочарована

А вы как хотите, чтобы в Диагностическом на КТ и в поликлиниках на рентген во время пандемии сидели все чистенькие и здоровые?
Очень странные у вас мысли.
Путин здесь с какой стати. Он вас заразил лично?

1.11.2020 19:13
- гость -

1.11.2020 18:46
St
Бывает, что врачи отправляют на манипуляции, ненужные операции и делают их некачественно, траматично итд. Тот же ИВЛ поставить могут криво.

Вы ходите после всего этого?

1.11.2020 19:16
гость

1.11.2020 18:28
St
Это реалистично.
Имею личный опыт.
Разочаровавшись во рвачах, перестав к ним ходить и начав разбираться во всём сам, в течение нескольких лет успешно излечил те хронические болезни, которые современная медицина лечить заведомо не умеет, но лишь тянет деньги за них, превращая пациентов в своих постоянных платных клиентов."
///////////
Брат по несчастью, привет! Пониманию вас
---------------
Полностью согласен. Я, как только вышел на пенсию, так четырнадцать лет не ногой к ним. А профессор с очками, это высший пилотаж маразма.

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