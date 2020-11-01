Барнаульцы вышли на пикет из-за ситуации в краевом здравоохранении. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
1 ноября в Барнауле состоялся согласованный пикет, на котором жители города высказали недовольство сложившейся ситуацией в здравоохранении Алтайского края во время пандемии COVID-19. Фотокорреспондент amic.ru побывал на мероприятии и рассказал, чем именно недовольны жители региона.
Пикет начался в 13:00. Мэрия города согласовала максимально допустимую численность участников 50 человек, однако на мероприятие пришло около 20. За правопорядком на акции следили несколько сотрудников полиции. Сами демонстранты соблюдали социальную дистанцию и использовали защитные маски.
Лозунги на плакатах призывали отправить главу алтайского Минздрава Дмитрия Попова в отставку, решить проблему с оказанием медицинской помощи в Новоалтайске, выдать медикам достойную зарплату и навести порядок с очередями в поликлиниках.
Напомним, что о проведении пикета объявили краевед Данил Дегтярев и представитель общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг. Как пояснил Дегтярев, жителям региона "пора во весь голос заявить о критической ситуации в медицине Алтайского края и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен".
Комментарии
Ах Моська знать она сильна, что лает на слона...
пОпов рыжего корешь Ни чего ему не будет, хоть весь край помрёт
У них нет денег Один страх расстроить ВВП
Попов что единолично угробил всю медицину? А как же другие?
Ситуацию это не изменит.
И никакой рост зарплаты медиков знания им не прибавит.
Современная медицина насквозь коммерциализирована, а в медицину пришло поколение сплошь и рядом покупавшее оценки на экзаменах и в конечном итоге - дипломы.
Поэтому самое умное - расчитывать только на себя и самим читать медицинский интернет и литературу, не расчитывая на то, что обряженный в белый халат рвач сделает это лучше тебя.
а не судьба было заранее сообщеить в соцсетях о пикете? лично пришел бы!!
1.11.2020 15:07
гость
зачем так цинично. Есть еще настоящие врачи, мало их осталось, но есть.
зачем так цинично.
-------
Это реалистично.
Имею личный опыт.
Разочаровавшись во рвачах, перестав к ним ходить и начав разбираться во всём сам, в течение нескольких лет успешно излечил те хронические болезни, которые современная медицина лечить заведомо не умеет, но лишь тянет деньги за них, превращая пациентов в своих постоянных платных клиентов.
Современная медицина насквозь коммерциализирована
Как и все сферы нашей жизни. Так и должно быть. Остается только с ОМС разобраться. Все дружно отчисляем туда деньги, а в замен ничего. Такого быть не должно.
Рассматривать деятельность Попова без связи с деятельностью другого прощелыги, того же происхождения, Томенко, это профанация. Искоренять это нужно в комплексе.
Рассматривать деятельность Попова без связи с деятельностью другого прощелыги, того же происхождения, Томенко, это профанация. Искоренять это нужно в комплексе.
вы так и крови того потребуете, кто тальменку сюда назначил
вы так и крови того потребуете, кто тальменку сюда назначил
Ну а как без этого? Или вы что думайте, что следующего из бункера пришлют грамотного, трудолюбивого, честного, который бы думал о людях, а не о отчётах в москву?
А что вы хотели от приблуд
Для них наш край это трамплин
Ну а как без этого? Или вы что думайте, что следующего из бункера пришлют грамотного, трудолюбивого, честного, который бы думал о людях, а не о отчётах в москву?
Если из бункера пришлю того, кто хоть ложку сам держать может - это уже прорыв. Беда в том, что даже в местном политическом болоте нет кандидатур, которых можно охарактеризовать как достойного человека.
Мой политический выбор - Прусакова. Вряд ли она отличается чем-то от других, зато экстерьер приятный.
Коней на переправе не меняют. Пандемия окончится, потом выводы будут
Рокировке в правительстве, когда одни и те же люди переставляются на разные сферы:
Мутко облажался в спорте, пошел строительство гробить.
Кудрин вкладывал все бабки в развитие капиталистов, теперь счетную палату возглавляет...
все эти рокировки показывают , что во власти предпочитают своих пусть неумных, а независимые даже умные никому не нужны. Им не нужна сильная Россия, им нужна сильная власть.
у нас нет критичности в здравоохранении, пока проводиться плановая мед. помощь населению. Наши врачи самоотверженно работают на всех направлениях. Спасают людей, помогают больным... Огромное спасибо всем медицинским работникам, которые непосредственно помогают людям!!!
1.11.2020 15:41
Гость
Какие ещё "кони"?!
Ага, парочка гнедых.
Дурь! По всей стране сложная ситуация! Что за ерунда: сняли и все: на следующий день все очень хорошо будет
1.11.2020 15:47
точный
у нас нет критичности в здравоохранении, пока проводится плановая мед. помощь населению.
А она проводится в Алтайском крае?????????????????????
У других- да!
"Мы не закрыли плановую помощь. Это критически важно, потому что мы боремся за жизни тех, у кого совершенно другие заболевания. Врачи уделяют внимание сердцу, травмам и другим заболеваниям. Осенью у нас плановая помощь работает", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1.11.2020 15:41
Пионер
Ну а как без этого? Или вы что думайте, что следующего из бункера пришлют грамотного, кандидатур, которых можно охарактеризовать как достойного человека.
Мой политический выбор - Прусакова. Вряд ли она отличается чем-то от других, зато экстерьер приятный.
А мой член раз в пять приятней. ЧЕМ ЛИЦО прусаковой, кам ин?
"...и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен".
Дегтярев прикидывается, или реально не понимает КТО виновен в бардаке, что творится во всех сферах жизни в стране? Если понимает, то плакаты должны быть с другим текстом.
Надеюсь, вся эта гоп-кампания провела пикет в перерыве в волонтёрской деятельности между доставкой продуктов старикам и мытьём полов в госпитале? Или это не про них. оне только дерьмецо на вентилятор могут?
1.11.2020 16:11
- гость -
У других- да!
Вы уверены? Челябинская больница, в которой вчера был пожар, это больница для студентов.
для 15:17
Засланный казачок ? Под такими лозунгами решили окончательно медицину добить или дурак по жизни ? Всегда были врачи "от Бога" и врачи от коммерции . При капитализме большинство " от коммерции " , но это не значит . что они не нужны , всё же большая их часть профессионалы , а не "многоумные" самоучки . Учебники по медицине -это хорошо , но нужны ещё и хорошие наставники , делящиеся накопленными знаниями , чего не вложишь в сухие , профессиональные книги (как и по многим другим профессиям ).Потому сейчас крах во многих профессиях , что отказались от наставничества , и учатся как попало прогуливая лекции на работе .Сначала нужна база , затем опыт .
1.11.2020 16:21
- гость -
Медикам низкий поклон за их труд и самоотверженность.
Я только имела в виду,что в Алтайском крае остановили оказание плановой медицинской помощи из-за пандемии.
Азитромицина нет в аптеках!!! Весь ушел за границу!
Почему заранее не сообщили что пикет запланировали
Я просто обязан был присутствовать
Очень очень сожалею сейчас
Пусть услышат люди и увидят
ТВ надо пригласить, в наших новостях покажут
Каждый должен знать о том что все все жители края не довольны работой кр. власти
На Фед. канал надо
Все это пустое. Всё решают хозяева страны. Регионы исполняют указания.
Вот зачем вы врете? Не знаю, что было раньше, сегодня, 1 октября 2020 года в Диагностическом была идеалочка. В красивой форме белоснежной, молодые, вежливые, с намордниками рэспираторами в капюшонах и масках сварщика, коротко , по существу, была оказана медпомощь, я о такой всю жизнь мечтал.
А мой член раз в пять приятней. ЧЕМ ЛИЦО прусаковой, кам ин?
А с какой целью ты пробуешь свой чл ен? И почему твой чл ен нравится тебе больше Прусаковой? Понятно. что ты пробовал свой чл ен, но пробовал ли ты Прусакову? Чтоб сравнить? И кам ин я в тебя не буду - я лучше по Прусаковой, чем о вашей теме? Смекаешь, ....сос?
Если ОМОН не прихлопнул эту заварушку , то затея власти.
миндрав должен!!!...
повов дол....
20 чел пришли
пууук... пууук...
гостям нужно в туалет.
нет - они лучше обкакаются чем сознаются
1.11.2020 15:41
Гость
Коней на переправе не меняют. Пандемия окончится, потом выводы будут
-
Зачем нам такие кони, если после пандемии все кладбища будут заполнены под завязку. Каленым железом таких коней на мыло.
Клёны уже не актуальны, да.
Это реалистично.
Имею личный опыт.
Разочаровавшись во рвачах, перестав к ним ходить и начав разбираться во всём сам, в течение нескольких лет успешно излечил те хронические болезни, которые современная медицина лечить заведомо не умеет, но лишь тянет деньги за них, превращая пациентов в своих постоянных платных клиентов."
///////////
Брат по несчастью, привет! Пониманию вас
У меня ковид, двухсторонняя пневмония, лечусь на дому. Сочувствую врачам, большая нагрузка. Благодарна врачам скорой помощи .Но, к сожалению, среди врачей есть такие гнилые. 14 поликлиника, после подтверждения ковида, меня должны были взять под контроль врач с поликлиники. Пришел "врач" молодой человек прочитал мне лекцию, что я не имела право его беспокоить, а должна была идти с ковидом и пневмонией в поликлинику заражать людей. Как только он увидел у меня телефон в руках, испугался и сбежал из квартиры. А я не снимала и не записывала. Медицинскую помощь не оказал. Такими "врачами" фсб заниматься надо. Он призывает больных распространять короновирус. А ведь кто-то его послушает и пойдет больной распространять заразу. Таким "врачам" не доплаты, а уголовные дела заводить за их деятельность. Когда идут учиться в мед, что военнообязанные и независимо от ситуации должны оказывать мед. помощь - забыли?. Про клятву Гиппократа тоже не помнят? Таких врачевателей гнать из медицины . Я буду добиваться справедливости.
Подтверждаю, что с медицинской помощью у нас в крае провал. Большинство моих знакомых болеют. Занимаются самолечение. Одна знакомая скорую ждала 7 дней. Многие не знают чем болеют и боятся идти в поликлинику подхватить ковид там. Статистическим данным не верю. Вполне возможно, они отличаются от реальных в десятки раз. В преступном развале медицины в первую очередь виноват Путин. А Томенко и Попов продолжают дело путина.
1.11.2020 17:43
Пионер
А мой член раз в пять приятней. ЧЕМ ЛИЦО прусаковой, кам ин?
А с какой целью ты пробуешь свой чл ен? И почему твой чл ен нравится тебе больше Прусаковой? Понятно. что ты пробовал свой чл ен, но пробовал ли ты Прусакову? Чтоб сравнить? И кам ин я в тебя не буду - я лучше по Прусаковой, чем о вашей теме? Смекаешь, ....сос?
ПионЭЭр, что тебе в рот спускают давно ясно, завязывай у бомжей сосать. Действительно, мой член вкуснее чем ее лицо, сама говорила, пробовать будешь?
Глубоко разочарована, это вы еще просто врача на дом вызвали и не получив помощь уже глубоко разочарованы.
А бывают ситуации похуже, когда так окажут "помощь", что лучше бы без неё. Бывает, что врачи отправляют на манипуляции, ненужные операции и делают их некачественно, траматично итд.
Тот же ИВЛ поставить могут криво.
1.11.2020 18:30
Глубоко разочарована
А вы как хотите, чтобы в Диагностическом на КТ и в поликлиниках на рентген во время пандемии сидели все чистенькие и здоровые?
Очень странные у вас мысли.
Путин здесь с какой стати. Он вас заразил лично?
1.11.2020 18:46
St
Бывает, что врачи отправляют на манипуляции, ненужные операции и делают их некачественно, траматично итд. Тот же ИВЛ поставить могут криво.
Вы ходите после всего этого?
1.11.2020 18:28
St
Это реалистично.
Имею личный опыт.
Разочаровавшись во рвачах, перестав к ним ходить и начав разбираться во всём сам, в течение нескольких лет успешно излечил те хронические болезни, которые современная медицина лечить заведомо не умеет, но лишь тянет деньги за них, превращая пациентов в своих постоянных платных клиентов."
///////////
Брат по несчастью, привет! Пониманию вас
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Полностью согласен. Я, как только вышел на пенсию, так четырнадцать лет не ногой к ним. А профессор с очками, это высший пилотаж маразма.