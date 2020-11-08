Ведущий передачи "Звезды сошлись" на НТВ погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Ведущий передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. По предварительным данным, вместе с ним на воздушном судне летела его супруга.

Как сообщает РИА Новости, частный легкомоторный самолет Cessna разбился днем 7 ноября в Люберецком районе Подмосковья. По данным МЧС России, судно совершило аварийную посадку с неисправным двигателем, после чего загорелось. В ликвидации последствий приняли участие 40 человек и 13 единиц техники.

Александр Колтовой родился 30 мая 1979 года в Москве. В 2001 году окончил РГУНГ имени И. М. Губкина по специальности геофизик. В том же году стал участником российского реалити-шоу "За стеклом". Работал ведущим программы "Сеть" на ТВ-6 и редактором научной программы "Галилео".

С 2018 года Колтовой вел ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ, а с 2020 года вместе с Лерой Кудрявцевой – телепередачу "Звезды сошлись".