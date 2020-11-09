Редчайшие петроглифы со средневековыми юртами нашли на Алтае

Археологи рассказали об обнаружении редчайших петроглифов с изображением юрт в Улаганском районе Республики Алтай, сообщает ТАСС.

Петроглифы нашли на камнях неподалеку от Пазырских курганов, датируемых V-IV веками до нашей эры. Наскальные изображения юрт, по оценкам ученых, датированы эпохой раннего средневековья (примерно 500-е года нашей эры).

По словам исследователей, археология знает всего несколько наскальных изображений юрт, относящихся к этому периоду.

Рядом выявлены и другие изображения. В частности, есть сцены охоты и боя, олени и всадник с копьем и знаменем.

По словам научного сотрудника Горно-Алтайского государственного университета Никиты Константинова, у рисунков много деталей, что позволяет анализировать образ тюркских народов, которые жили на Алтае несколько столетий назад.

Ученые там же обнаружили более ранний по времени петроглиф с изображением колесницы. Он датирован рубежом II-I тысяч лет до н.э. и относится к бронзовому веку.

По оценкам исследователей, на территории могут быть скрыты еще много петроглифов, и поэтому они намерены продолжить мониторинг.