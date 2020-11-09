Уличные тренажеры установили на территории одной из школ Бийска

На территории школы №1 в 23-м микрорайоне Бийска установили уличные тренажеры. Одно из самых больших учебных заведений города посещают более полутора тысяч детей, а всего в районе проживает около пяти тысяч человек.

Педагоги и актив "Российского движения школьников" на средства гранта администрации Бийска решили создать спортивную площадку. В октябре на территории школы установили яркие уличные тренажеры и навес над ними, который защитит любителей спорта от непогоды, пишет официальный сайт Алтайского края.

Ранее amic.ru сообщал о том, что в сквере Химиков в Октябрьском районе Барнаула постоят площадку для мини-футбола.