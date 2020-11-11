Пьяный житель Алтайского края избил сотрудника ГИБДД за замечание

22-летнего жителя Алейского района Алтайского края обвиняют в нападении на сотрудника ГИБДД, который остановил его за пьяное вождение на трассе в Тальменском районе.

Следствие установило, что в сентябре 2020 года обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, чем привлек внимание инспекторов.

Когда полицейские остановили его машину, водитель начал оскорблять стражей порядка, а после замечаний о должном поведении и вовсе напал на сотрудника. Мужчина сорвал с одного из представителей власти нагрудный значок, а после нанес не менее пяти ударов руками и ногами в грудь и голову.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе следствия обвиняемый признал свою вину и на данный момент уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") передано в суд.