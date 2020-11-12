Девятилетний мальчик раскрасил несколько автомобилей в Алтайском крае

В Бийске ребенок разрисовал баллончиком краски несколько автомобилей. Соответствующий видеоролик и фотография опубликованы в Instagram-аккаунте сообщества "Инцидент Бийск".
Как утверждает один из потерпевших, все произошло днем 11 ноября у дома № 2 по улице Прибыткова. Горожанин призвал родителей маленького хулигана позвонить и решить проблему, в противном случае он пообещал обратиться в полицию.
При этом, по информации издания "Бийский рабочий", автовладелец уже подал заявление правоохранителям. Нашелся и подозреваемый – им оказался девятилетний мальчик. Что в итоге ждет родителей бийского "Пикассо", пока неизвестно, однако не исключено, что им придется заплатить не только собственнику авто, но и выплатить штраф за неисполнение родительских обязанностей.
Комментарии
Де-генерат
А за что родителям платить собственнику? Ему пришлось перекрашивать машину?
почему в заге несколько?
14:15
Виктор
У вас тоже ума, как у той малолетки?
Разукрасил = сделал красивее. В данном случае данный термин нельзя применять. Да что с них взять журналисты же. Туда видать идут одни двоечники.
Понравилось видео ) Смешное, милое. Так быстренько ковыляют, бегают. Давай исчо!
да откуда на амик журналисты возьмутся. Разукрасил от раскрасил не отличают, им бы домой в село и там лет 5 в Сельской нови или Заре востока поработать... потом можно и самостоятельно писать
Чудо !!! Молодец так их . Озорник праказник !!!