Житель Алтайского края убил не желавшего уходить домой приятеля

В Алтайском крае суд признал виновным 49-летнего жителя Усть-Пристанского района в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть.

Как рассказали в региональном СУ СКР, утром 7 апреля потерпевший находился в гостях у местного жителя в одном из сел муниципалитета. Во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора из-за того, что гость не хотел уходить.

Во время конфликта хозяин дома взял нож и нанес им один удар в грудь гостя. В результате 25-летний потерпевший скончался в больнице в этот же день.

Суд признал подсудимого виновным и дал ему восемь лет колонии строгого режима.