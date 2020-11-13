Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного жилья для сироты на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" против КГКУ "Региональное жилищное управление", которое не привело в пригодный для жилья вид квартиру в Рубцовске, выданную сироте.

По данным следствия, в мае 2015 года 28-летняя горожанка заключила договор с главным управлением строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Алтайского края о предоставлении однокомнатной квартиры. При этом жилое помещение изначально было построено с нарушением строительных и санитарных норм, из-за чего её признали непригодной для проживания.

В марте 2019 года суд возложил на "Региональное жилищное управления" обязанности привести жилье в соответствие с проектной документацией и нормами. Не смотря на это, помещение до сих пор не приведено в порядок – в нет нет ни водоснабжения, ни отопления.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые допустили халатное отношение и нарушили законодательство в сфере обеспечения жилищных прав сироты.